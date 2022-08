Remco Evenepoel bei Spanien-Rundfahrt Und wieder wechselt das Rote Trikot

Zum sechsten Mal in sechs Tagen hat bei der Vuelta die Gesamtführung gewechselt. In einer regnerischen Etappe eroberte Remco Evenepoel das Rote Trikot. Favorit Primož Roglič strauchelte am Schlussanstieg.