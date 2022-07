Die Stadt greift deshalb nun zu Notfallmaßnahmen, die die WM in der kommenden Woche doch noch sichern sollen. Am Dienstag wurde bereits damit begonnen, eine provisorische Betonwand in den Nebenarm des Eiskanals einzusetzen. »Sie bauen gerade eine Konstruktion, die das Wasser etwas anstauen soll. Auch die Nebenstrecke vom Kanal ist seit gestern dicht«, sagte der in Augsburg trainierende Olympia-Bronzemedaillengewinner von Tokio, Sideris Tasiadis , dem SPIEGEL.