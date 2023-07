Vor 13.000 Zuschauern im Auestadion ließ Mihambo von Beginn an keinen Zweifel an ihrem Erfolg aufkommen. Gleich im ersten Versuch flog Mihambo, die ein Infekt in der Vorbereitung zurückgeworfen hatte, bei ihrem besten Versuch nahe an die Siebenmetermarke und verschenkte nur vier Zentimeter am Brett. Anschließend ließ die Athletin der LG Kurpfalz einen weiteren Sprung auf 6,93 Meter folgen, ehe sie im vierten Durchgang im Anlauf schmerzverzerrt ihr Gesicht verzog.

Mihambo kann bei der WM in Ungarn zum dritten Mal in Folge Weltmeisterin werden. Dies gelang vor ihr nur der US-amerikanischen Rekordweltmeisterin Brittney Reese (2009, 2011, 2013).