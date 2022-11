Im Laufe der Jahre wurde Franke weltweit zu einem der profundesten Dopingkenner. Sein eigenes Archiv ist legendär. Er konnte sich – nach geleisteter Arbeit im DKfZ – nächtelang in Dokumenten, Gerichtsakten oder Doktorarbeiten vergraben. Am Ende fasste er die Ergebnisse zusammen, fein sortiert und geordnet in Klarsichtfolien. Der SPIEGEL arbeitete über viele Jahre mit Franke zusammen und profitierte von seinem riesigen Erfahrungs- und Wissensschatz.

»Es wird gedopt wie Sau«

Nach der Wende erwarb sich Franke unschätzbare Verdienste bei der Aufdeckung des staatlichen Zwangsdopings der DDR. Zusammen mit seiner Frau sicherte er geheime Dokumente in der Militärmedizinischen Akademie der DDR in Bad Saarow. 1991 stellte er Strafanzeige gegen die Verantwortlichen des DDR-Dopings, sie mündete in die großen Berliner Musterprozesse gegen Funktionäre des DDR-Sports und endete mit hohen Strafen.