»Whyte Review« Bericht über systematische Misshandlungen erschüttert britischen Turnverband

Die Gruppe »Gymnasts for Change«, deren Mitgründerin Claire Heafford sich bereits 2021 an einer Sammelklage gegen British Gymnastics beteiligt hatte, kritisierte die Empfehlungen des Berichts als nicht weitreichend genug. »Wir fordern British Gymnastics auf, eine neue Höchstgrenze für die Trainingsstunden von Kindersportlern einzuführen«, hieß es in einer Erklärung.

BG-Geschäftsführerin Sarah Powell hatte sich am Donnerstag in einer Reaktion zu dem Bericht entsetzt gezeigt und Reformen angekündigt. »British Gymnastics akzeptiert alle Empfehlungen und wesentlichen Ergebnisse. Wir werden nicht davor zurückschrecken, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen. Ich möchte mich von ganzem Herzen entschuldigen bei den Turnerinnen und Turnern, die gelitten haben, weil wir uns nicht an unsere eigenen Standards gehalten haben«, schrieb Powell.