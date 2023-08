»Es ist an der Zeit für ein neues Kapitel in unserem Leben. Wir gehen als dreifache Weltmeister auf unserer Heimbahn in Oberhof. Unsere aktive Sportgeschichte kann kein schöneres Ende finden«, erklärten sie. »Sowohl Toni als auch ich haben Familien, die ausnahmslos hinter uns standen. Die Dankbarkeit ihnen gegenüber, lässt sich nicht in Worte fassen«, sagte Benecken.