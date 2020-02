15. Niederlage in Serie Kölner Haie nach Derby-Niederlage in Düsseldorf unter Polizeischutz

Zum 15. Mal in Folge verloren die Kölner Haie in der Deutschen Eishockey-Liga. Die jüngste Derby-Niederlage gegen Düsseldorf endete in unflätigen Beschimpfungen der Fans - und Begleitschutz der Polizei.