Das Hauptrennen: So spektakulär die erste Abfahrt bereits war, das Hauptrennen steigt am Samstag. Dann kommt auch wieder die geballte Prominenz an die Strecke, die am Freitagabend das Hahnenkamm-Wochenende bei der Weißwurstparty im Stanglwirt einläutet. Kille will dann die Kräfteverhältnisse zurechtrücken, Kriechmayr strebt seinen zweiten Sieg an. Außerdem beendet der große Schweizer Beat Feuz seine Karriere. Auf Odermatt wird man allerdings verzichten müssen: Er tritt wegen Knieproblemen nicht an.