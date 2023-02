Im Weltcup ist Schmid in fünf der bisherigen sechs Riesenslaloms der Saison in die Top Ten gefahren. In Courchevel lag er nach dem ersten Lauf auf eisiger Piste aber schon 3,06 Sekunden hinter dem zu diesem Zeitpunkt noch führenden Schwarz. Ob er auch noch im Slalom am Sonntag starten wird, ließ der 28-Jährige zunächst offen.

Ski-Exot seit 1982

Mit Hubertus von Hohenlohe war auch die vielleicht schillerndste Gestalt im Skizirkus unter den 100 Teilnehmern. 1982 war der für Mexiko startende Skifahrer zum ersten Mal bei einer WM dabei, mittlerweile ist er 64 Jahre alt. Von Hohenlohe ging mit der Startnummer 87 ins Rennen und schied Mitte des ersten Durchgangs als einer von knapp 40 Fahrern aus.