Die Fragen der anderen: Entsprechend glücklich war Brignone danach. »Es war mein perfekter Tag«, sagte sie. »Alle haben mich gefragt, ob ich noch Gold gewinne.« Diese Frage beantwortete sie eindrucksvoll.

Lockeres Training: Viele Topfahrerinnen und Topfahrer haben keine Lust mehr auf den aussterbenden Wettbewerb. Nur 33 Läuferinnen waren gemeldet. Einige von ihnen missbrauchten die Kombination auch als Training für den Super-G am Mittwoch und traten im Slalom gar nicht mehr an. Darunter Größen wie Sofia Goggia und Lara Gut-Behrami.

Allrounderin: Eine, die durchgezogen hat, war Emma Aicher. Sie ist wie gemacht für eine Kombination: Sie startete die Saison in den technischen Disziplinen, da ging nicht so recht was voran, also packte man sie zu den Speedfahrerinnen. Bei der Abfahrt in St. Moritz raste sie auf Platz 15, danach lief es auch im Slalom wieder. Sie gehörte vor der WM zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen.