Nah am Wasser: Welcher Druck auf Shiffrin lastete, zeigte sich nach dem Rennen. Als der Super-G noch in vollem Gange war, schritt die 27-Jährige zum Interview mit dem ORF und brach in Tränen aus. »In einer Kurve habe ich sogar den Schwung verloren«, klagte sie. Sie fürchtete, es könnte schon wieder nicht gereicht haben, schließlich standen noch einige Mitfavoritinnen am Start, als Shiffrin ihr Rennen beendet hatte. Beim offiziellen Siegerinneninterview hatte sie sich wieder gefangen und erklärte ihren Gefühlsausbruch: Sie habe eine Frage im ORF falsch verstanden, sagte sie. Aber es sei auch einfach ein wenig viel gewesen. »Ich musste Hunderte Mal die Frage beantworten, ob die WM wieder so wird wie die Olympischen Spiele.« Nun wäre das auch geklärt.