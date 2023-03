Karriereende im Biathlon Herrmann-Wick verabschiedet sich mit Sekt und Tränen

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat das letzte Rennen ihrer Biathlon-Karriere auf Platz sechs beendet. Im Nebel von Oslo schoss die Sprint-Weltmeisterin am Sonntag im Massenstart drei Fehler und konnte dadurch einen Tag nach ihrem Sprinterfolg nicht in den Kampf um das Podest eingreifen. Am Ende fehlten der 34-Jährigen 57,1 Sekunden auf die siegreiche Hanna Öberg.