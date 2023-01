Hinz wartet weiterhin auf Saisondebüt

Vanessa Hinz, die in Peking mit der Staffel Olympia-Dritte wurde, hatte die Rennen in Antholz erneut krankheitsbedingt verpasst und wartet damit weiter auf ihr Saisondebüt im Weltcup.

Zum Abschluss steht am Sonntag (11.45 Uhr/ZDF und Eurosport) noch die Staffel über 4x6 km an. Zuletzt war das Quartett Anna Weidel, Voigt, Schneider und Herrmann-Wick beim Heim-Weltcup in Ruhpolding auf Rang zwei gelandet.