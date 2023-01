»Das Laufen war wirklich gut. Aber im Einzel sind eben drei Fehler beim Schießen mindestens zwei zu viel«, sagte Herrmann-Wick in der ARD. »Ich fühlte mich gut, aber unterm Strich war es nicht das perfekte Rennen.«

Am Freitag (14.25 Uhr) geht die Männerstaffel in der Besetzung David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees über 4x7,5 Kilometer ins Rennen. Nach der Frauen-Staffel am Samstag (14.25) stehen zum Abschluss am Sonntag (12.30 und 14.45 Uhr/alle ARD und Eurosport) noch die WM-Generalproben im Massenstart an.