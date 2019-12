Weltcup in Frankreich Doll holt ersten Saisonsieg für deutsche Biathleten - und ist selbst überrascht

Benedikt Doll hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups im französischen Le Grand-Bornand das Sprintrennen gewonnen und dem deutschen Team den ersten Saisonsieg beschert. Der 29-Jährige blieb ohne Fehlschuss und setzte sich nach zehn Kilometern vor dem ebenfalls fehlerfreien Tarjei Bø (+9,4 Sekunden) aus Norwegen und dem Franzosen Quentin Fillon Maillet (+11,3) durch.

"Ich hätte absolut nicht gedacht, dass es heute für diese Top-Platzierung reicht", sagte Doll im ZDF: "Ich habe mich heute morgen doch nicht ganz so frisch gefühlt." Für den Sprintweltmeister von 2017 war es erst der zweite Weltcup-Sieg seiner Karriere.

Es ist das bisher beste Ergebnis für die deutschen Biathleten in diesem Winter, nachdem die Männerstaffel am vergangenen Wochenende in Hochfilzen den ersten Sieg um knapp zwei Sekunden verpasst hatte..

In Hochfilzen hatte Doll in der Staffel das direkte Schlussläufer-Duell gegen Superstar Johannes Thingnes Bø noch verloren. Der norwegische Gesamtweltcupsieger, der zuvor drei der vier Rennen gewonnen hatte, verpasste in Frankreich nach zwei Strafrunden als Vierter das Podest.

Bø startet an diesem Wochenende vor der WM im Februar 2020 voraussichtlich zum letzten Mal. Er wird Vater und will die drei Weltcups im Januar - Oberhof, Ruhpolding und Pokljuka - aussetzen. "Ich denke, dass ich die drei Stationen im Januar verpassen werde", hatte Bø am Mittwoch gesagt.

Die anderen fünf deutschen Athleten waren nicht unter den besten Zehn: Johannes Kühn wurde 14., Arnd Peiffer 21., Philipp Horn 25., Simon Schempp landete auf Platz 32. Erik Lesser verpasste als 82. die Qualifikation für das Jagdrennen.