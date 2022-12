Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat zwei Monate vor der Heim-WM in Oberhof ein Ausrufezeichen gesetzt. Herrmann-Wick gewann den Weltcup-Sprint in Hochfilzen und holte den ersten Saisonerfolg für den Deutschen Skiverband (DSV). Nach einer fehlerfreien Schießleistung siegte sie beim Rennen über 7,5 Kilomter in 20:07,1 Minuten souverän vor Marketa Davidova aus Tschechien (1/+18,1 Sekunden) und der Französin Julia Simon (1/+20,1).