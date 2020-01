Ab dem 9. Januar soll in Oberhof der Biathlon-Weltcup stattfinden, das Problem: Im Thüringer Wald fiel in diesem Winter bisher kaum Schnee. Damit der Wettkampf dennoch stattfinden kann, sollen nun 2000 Kubikmeter Schnee aus Gelsenkirchen nach Oberhof verfrachtet werden - auf mehr als 30 Lastwagen.

Das sagte Organisationschef Silvio Eschrich dem Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), demnach sei am Donnerstagmorgen mit dem Beladen der ersten Lastwagen begonnen worden. Der Schnee war nach dem Event vor der Gelsenkirchener Arena gelagert worden, wo die ehemalige Star-Biathletin Laura Dahlmeier ihren Abschied gefeiert hatte.

Friso Gentsch/DPA Die Gelsenkirchener Arena während des Biathlon-Events

Zuvor hatten die Veranstalter mit 37 Schneekanonen ohne Erfolg versucht, ausreichend Schnee zu produzieren. Nun ist Eschrich zuversichtlich, dass der erste Weltcup des neuen Jahres ohne Probleme durchgeführt werden kann. Obwohl auch die kommenden Tage laut Wettervorhersage kein Schnee fallen soll.

Am kommenden Donnerstag starten die Biathleten mit dem Sprint der Frauen ins neue Jahr, ehe tags darauf die Männer in die Loipe gehen. Am Samstag folgen die Staffeln, ehe zum Abschluss des Weltcups in Oberhof am Sonntag die Massenstart-Wettkämpfe stattfinden.