Chef-Bundestrainer Mark Kirchner hält wenig vom erstmals auf neun Tage ausgedehnten Weltcupstart der Biathleten ab Samstag im schwedischen Östersund. Er begrüße diese Neuerung überhaupt nicht, sagte Kirchner im Interview der "Thüringer Allgemeine". "Weder vom langen Zeitraum noch von den Wettkampfformen her ist das ein geeigneter Saison-Einstieg. Ich weiß nicht, warum man einen Weltcup so zerpflücken muss."

Der WM-Winter der Skijäger startet am Samstag mit den Mixedstaffeln, einen Tag darauf folgen mit den Sprints die ersten Einzelrennen. Nach zwei freien Tagen geht es erst am Mittwoch und Donnerstag mit den schweren Einzeln weiter. Nach einem weiteren Tag ohne Rennen folgen zum Abschluss am Wochenende danach die beiden Staffeln. Zum ersten Mal kommt es zu diesem ungewöhnlichen Programm mit lediglich acht Wettkämpfen in neun Tagen.

Kirchner hatte bei einem Trainer-Meeting in Oslo seine "Bedenken und Unverständnis" geäußert, eine Resonanz des Weltverbandes IBU habe es darauf aber nicht gegeben. "Wir Trainer werden ohnehin nicht gehört. Da macht es für mich wenig Sinn, dass ich in Zukunft noch an den Sitzungen teilnehme", sagte der dreimalige Olympiasieger.