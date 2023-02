»Ich wünschte, ich könnte sein Tempo gehen«, sagte sein Landsmann Sturla Holm Lägreid, Einzel-Zweiter: »Aber selbst wenn ich das nur eine Runde probieren würde, würde ich unzählige Fehler schießen.« Auch der Drittplatzierte Sebastian Samuelsson zeigte sich »beeindruckt«. Man könne während des Winters »leider nicht so viel« an der Überlegenheit ändern, so der Schwede: »Aber in der neuen Saison wollen wir ihn angreifen und ein neues Kapitel aufschlagen.«

Bö hat weiter die Chance, als Erster in seinem Sport siebenmal Gold bei einer WM zu gewinnen. Bisher hat er als Erster nun in allen WM-Rennen mindestens einen Titel geholt. Seit neun Rennen in Serie (Weltcup und WM) ist Bö ungeschlagen, insgesamt kommt er bereits auf 14 Saisonsiege.