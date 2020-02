Niklas Carlsson (44) ist seit September 2019 der Generalsekretär der Internationalen Biathlon-Union (IBU). Der Schwede hat davor bereits in mehreren nationalen und internationalen Sportverbänden gearbeitet, unter anderen im schwedischen Skiverband und dem internationalen Skiverband FIS. Sein Schwerpunkt lag dabei in der Vergangenheit auf dem Management und der Durchführung von Großveranstaltungen wie etwa der Alpinen Skiweltmeisterschaft im Februar 2019 in Åre.

Hendrik Schmidt/ dpa