Nach den Winterspielen von Peking hat Herrmann-Wick eine neue Gelassenheit gewonnen. Nicht mehr so viel Stress machen, mehr Spaß am Sport haben, hatte sie sich geschworen, »Biathlon genießen«, sagte sie vor der WM, das sei die neue Maßgabe. Auf der schweren Oberhofer Strecke mit ihren berüchtigten Anstiegen kam ihr dann zusätzlich die Erfahrung zugute. Während sich manch eine Konkurrentin in der Loipe übernahm, machte sie Sekunden gut.

Herrmann-Wick ist inzwischen die »Mama« im Team

Herrmann-Wick kennt die Runden hier im Thüringer Wald aus vielen Jahren. Sie kommt selbst aus dem sächsischen Erzgebirge. In Oberhof setzte sie nach ihrem Wechsel zum Biathlon auch ihre ersten Schüsse. Nah an der Heimat waren bei ihrem WM-Erfolg nun auch viele Freunde und Familie an der Strecke gewesen. Kurz nach dem Rennen teilte sie ein Bild auf Instagram: Sie selbst am Streckenrand mit Stöcken und Skiern, dick eingepackt, wild lachend. »Es war der Traum. Mein Traum. Kann mich bitte jemand kneifen?«