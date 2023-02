Herrmann-Wick, die in Peking 2022 im Einzel noch Olympiasiegerin geworden war, war mit Startnummer 31 vergleichsweise spät ins Rennen gegangen. Auf der durch milde Temperaturen und Sonnenschein im Laufe des Wettkampfes immer schwerer werdenden Strecke war das selbst für die starke Läuferin ein Nachteil, dazu zeigte sie am Schießstand erstmals Schwächen.

Sophia Schneider verpasst die Top Ten

»Ich bin natürlich nicht zufrieden, aber das trübt die ganze Saison auch nicht so sehr«, sagte Herrmann-Wick nach dem Rennen in der ARD: »Beim Einzel kann man sich maximal einen Fehler erlauben und ist dann schon von den anderen abhängig. Es war ein Lüftchen am Schießstand, da muss man auch mal ein bisschen Glück haben.« Die beiden doppelten Fehler im Stehendschießen ärgerten sie besonders: »Das ist mir schon lange nicht mehr passiert.«