Nach Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung für Herrmann-Wick war es in Oberhof die dritte Medaille für den Deutschen Skiverband (DSV). Den bislang letzten Titel hatte eine deutsche Frauen-Staffel vor sechs Jahren im österreichischen Hochfilzen gewonnen. Zuvor hatte das deutsche Frauen-Team in diesem Winter bereits in drei von vier Staffel-Wettbewerben auf dem Podest gestanden.