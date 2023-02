Für den Norweger Johannes Bø war die Staffel damit das erste Rennen bei dieser WM, das er nicht gewinnen konnte. Zuvor hatte Bø bei den Wettbewerben in Oberhof bei fünf Starts bereits fünf Goldmedaillen gewonnen und damit im Biathlon der Männer einen Rekord aufgestellt . Die Norweger waren entsprechend auch als große Favoriten in die Staffel gegangen. Bø kann im abschließenden Massenstart am Sonntag aber immer noch seine sechste Goldmedaille gewinnen.

Dabei war am Samstag lange unklar gewesen, ob das Rennen überhaupt stattfinden kann. Nach einer amtlichen Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde hatte es erst spät am Vormittag das finale Okay vom Internationalen Biathlonverband und den WM-Organisationen für den Wettbewerb gegeben.