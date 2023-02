DSV mit gemischter WM-Bilanz

Die zuvor bei der WM so starke Denise Herrmann-Wick kam im Massenstart über 12,5 Kilometer nach fünf Strafrunden und schwacher Laufleistung auf einen enttäuschenden 24. Platz, mit einem Rückstand auf die Siegerin von 2:54,2 Minuten. Die 34-Jährige hatte zuvor neben Gold im Sprint noch jeweils Silber in der Verfolgung und mit der Staffel gewonnen. Nach zwei anstrengenden Wochen hatte sie in den letzten Runden auf der Loipe allerdings sichtlich mit ihren Kräften zu kämpfen.