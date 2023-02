Der 29-Jährige ist damit der erste männliche Biathlet, der bei Weltmeisterschaften fünf Goldmedaillen gewann, bei den Frauen ist das auch Røiseland (2020) und Laura Dahlmeier (2017) gelungen. In seiner Karriere war es für Bø bereits der 17. WM-Titel. In der verbleibenden Staffel am Samstag sowie dem abschließenden Massenstart am Sonntag kann er seine Serie sogar noch ausbauen.