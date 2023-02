Doll, der in die WM bei den Männern als einziger deutscher Medaillenkandidat gestartet war, hatte nach unglücklichen Auftritten in Mixed-Staffel und Sprint nach seiner Aufholjagd in der Verfolgung bis auf Platz 15 auf ein Topergebnis gehofft – und das auch bekommen. Philipp Nawrath schaffte bei seinem ersten WM-Start als Neunter überraschend ebenfalls den Sprung in die Top Ten. Roman Rees kam dagegen nicht über Rang 21 hinaus. David Zobel enttäuschte auf Platz 73.

Die Weltmeisterschaften gehen am Mittwoch mit dem Einzel der Frauen (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) weiter. Die Männer greifen am Donnerstag (15.10 Uhr) bei der Single-Mixed-Staffel wieder ins Wettkampfgeschehen ein.