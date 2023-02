Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner hat die Kritik von Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen an der WM-Aufstellung der Deutschen in der Single-Mixed-Staffel gekontert. »Er ist sonst immer einer, der über Respekt und solche Dinge redet und als Sportsmann verstanden werden möchte. Insofern muss ich sagen, ist das respektlos gegenüber den Athleten«, sagte Kirchner in Oberhof.