Amtliche Wetterwarnung

Wegen einer amtlichen Warnung standen die Rennen auf der Kippe. Hintergrund waren die Wetterprognose mit Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde. Die Entscheider mussten vor allem die Frage einbeziehen, ob in den Waldpassagen durch möglicherweise umstürzende Bäume für Athleten und Zuschauer eine Gefahr entstehen könnte.

Bereits am Freitag hatte es eine amtliche Wetterwarnung gegeben. Da hatte sich die IBU am Abend aber noch gegen eine Absage entschieden und gehofft, dass die Wetterprognosen am Samstag doch noch etwas besser werden. Die Weltmeisterschaft von Oberhof soll am Sonntag mit den Massenstarts enden, die Suche eines Ausweichtermins für die Staffeln würde sich folglich sehr schwierig gestalten.