Rekordsieger bei einer WM (Männer und Frauen)

1. Laura Dahlmeier (Deutschland), fünfmal Gold, davon dreimal im Einzel; einmal Silber (2017 in Hochfilzen)

2. Marte Olsbu Røiseland (Norwegen), fünfmal Gold, davon zweimal im Einzel; zweimal Silber (2020 in Antholz)

3. Tora Berger (Norwegen), viermal Gold, zweimal Silber (2013 in Nové Mesto)

4. Tiril Eckhoff (Norwegen), viermal Gold, einmal Silber (2021 in Pokljuka)

5. Martin Fourcade (Frankreich), viermal Gold, einmal Silber (2016 in Oslo)

6. Johannes Thingnes Bø (Norwegen), viermal Gold, einmal Silber (2019 in Östersund)

7. Emil Hegle Svendsen (Norwegen), viermal Gold, einmal Bronze (2013 in Nové Mesto)

8. Ole Einar Bjørndalen (Norwegen), viermal Gold (2009 in Pyeongchang)

8. Ole Einar Bjørndalen (Norwegen), viermal Gold (2005 in Hochfilzen)

8. Liv Grete Skjelbreid (Norwegen), viermal Gold (2004 in Oberhof)