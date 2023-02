Gibt es für die Wettkämpfe genug Schnee?

Der Wintersport, der Klimawandel und der Schnee – es ist eines der großen Themen, die auch den Biathlonsport aktuell begleiten und in den nächsten Jahren weiter begleiten werden. Auch in Oberhof wird die Zukunft des Wintersports – und damit auch die Zukunft des Ortes – heftig diskutiert. Dazu gehört das Bemühen, die Sportstätten auch im Sommer intensiv zu nutzen. So soll Biathlon auf Rollski auch in den Jahreszeiten abseits des Winters künftig an Bedeutung gewinnen. Für diese WM hat sich das Wetter noch einmal gnädig gezeigt. Es ist winterlich in Oberhof, nachdem es zum Jahreswechsel noch viel zu warm und grün gewesen war. Derzeit bietet der Ort damit auch optisch fürs Fernsehbild die passende Kulisse, es ist weiß. Nichtsdestotrotz: Ohne Kunstschnee in der Loipe läuft nichts.