Ex-Weltmeister Benedikt Doll (+2:47,5 Minuten), dem man vor der WM zumindest Außenseiterchancen zugerechnet hatte, erlebte nach der Enttäuschung in der Mixed-Staffel zum WM-Auftakt dagegen einen weiteren schwachen Tag und mit fünf Strafrunden ein Debakel, auch der zuletzt konstante Roman Rees (2 Fehler/+1:50,4) enttäuschte.

»Das ist schon bitter«, sagte Rees über die Leistung von Doll: »Da braucht man erst mal für sich Ruhe. Da vergisst man schon mal, dass man Biathlon kann.« Auch bei ihm selbst war nicht viel nach Plan gelaufen – was aber vor allem am fehlenden Durchblick lag. »Liegend hatte ich Nebelschwaden drin«, klagte der im Saisonverlauf so konstante Schwarzwälder: »Ich hatte ein bisschen Pech, weil die Sicht hier und da variiert hat.« Doll selbst verließ zunächst kommentarlos die Strecke.