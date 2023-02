Das große Ziel, bei allen Starts Gold zu gewinnen, hatte Bø nach fünf Goldmedaillen in den ersten fünf Rennen allerdings bereits am Samstag aufgeben müssen, als er bei einer regelrechten Windlotterie und Sturmböen im Thüringer Wald mit der Staffel Silber holte. Mit nun 17 WM-Titeln in seiner Karriere ist er dennoch in den Statistiken ein Stück näher an Biathlonlegende Ole Einar Björndalen gerückt: Der Rekordweltmeister gewann in seiner Laufbahn 20 Goldmedaillen.