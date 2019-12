Skisprungstar Tande "Ich dachte für einen Moment, dass ich sterbe"

Für Daniel André Tande ist es gerade eine ziemlich gute Zeit. Sein Lieblingsverein FC Liverpool führt souverän die englische Premier League an, und auch Tande selbst steht sportlich wieder ganz oben. Die ersten beiden Weltcupspringen der Saison hat der Norweger gewonnen. Die letzten beiden Wochen liefen für Tande wegen einer Knöchelverletzung zwar nicht mehr ganz so gut, auch für das Auftaktspringen der 68. Vierschanzentournee (17.30 Uhr ARD, Liveticker SPIEGEL) hat er sich nur knapp qualifiziert.

Aber noch im Oktober glaubten nicht viele, dass er überhaupt zurück zu seiner alten Form finden würde - auch nicht er selbst, zumindest nicht so schnell. "Vor dem Saisonstart war ich mir selbst nicht sicher, ob ich gut genug bin, um wieder ein Springen zu gewinnen", sagt Tande dem SPIEGEL.

Denn der Sieg beim Saisonauftakt im polnischen Wisla war Tandes erster Weltcupsieg seit März 2018. "Es war einer meiner schönsten Siege und einer der Wettkämpfe, die ich noch lange in Erinnerung behalten werde." Das sagt ein Weltmeister und Olympiasieger über einen Weltcupsieg. Aber der Sieg in Wisla war besonders: Er beendete für Tande eine anderthalbjährige Leidenszeit. Zwischen Frühjahr 2018 und Herbst 2019 lagen die bisher wohl schwierigsten Monate im Leben des 25-Jährigen.

"Mein Mund war eine große Wunde"

Es begann im Mai 2018 mit einer scheinbaren Entzündung im Mund. Doch die Situation verschlechterte sich nur einen Tag nach den ersten Symptomen, als sich Tande kurz hinlegen wollte. "Als ich wieder aufgewacht bin, konnte ich nicht mehr atmen", sagt er. "Für ein paar Sekunden habe ich gedacht, dass ich sterbe." Er kam ins Krankenhaus. Diagnose: Stevens-Johnson-Syndrom, eine extrem seltene und potenziell tödliche Hauterkrankung. Tandes Körper hat vermutlich allergisch auf ein Medikament reagiert.

"Mein Mund war eine große Wunde, ich musste durch einen Schlauch ernährt werden", sagt er. Die Ärzte waren sich zunächst unsicher, was sie tun sollten. Ein Teil der für die Behandlung notwendigen Medikamente stand auf der Dopingliste. "Aber es gab keinen anderen Weg, um die Krankheit zu behandeln", sagt Tande.

Knapp zwei Wochen musste Tande im Krankenhaus bleiben, er dachte an ein Karriereende. "Ich habe mit der Motivation gekämpft, aber ich liebe diesen Sport." Also machte er weiter.

Es ist ein langer Weg. Tande hat Gewicht und Muskeln verloren. Bis September konnte er anschließend nicht springen. Umso überraschender war es, als er sich nach weniger als 30 Trainingssprüngen vor dem Saisonstart 2018 wieder für gesund und fit erklärte: "Meine Form ist sehr gut, ich bin wieder voll im Training. Alles ist wieder normal", sagte er damals.

Aber es war noch nicht wieder normal: "Ich habe es allen erzählt, um es selbst irgendwie zu glauben", sagt Tande heute. "Ich habe mir eingeredet, dass ich in guter Verfassung bin. Aber ich habe schnell gemerkt, dass das nicht der Fall ist." Tande sprang hinterher, zog sich zwischenzeitlich aus dem Weltcup zurück, verletzte sich wieder am Knie und beendete die Saison ohne individuellen Podestplatz.

Erst im Herbst 2019 stand Tande wieder auf dem Podium - und dann gleich wieder ganz oben. Was hat er gelernt in diesen 18 Monaten? "Es ist für mich nicht mehr das Ende der Welt, wenn ich mal in einem Wettbewerb eine schlechte Leistung zeige. Verlieren ist für mich nicht mehr so schlimm."

Vor drei Jahren, bei der bittersten Niederlage seiner Karriere, war das noch anders.

Unaufmerksamkeit kostete Tournee-Sieg

Bei der 65. Vierschanzentournee gewann Tande die Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck. Vor dem vierten und letzten Wettkampf in Bischofshofen führte er in der Tournee-Gesamtwertung knapp vor Kamil Stoch. "Die Nächte vor dem Wettkampf habe ich nicht viel geschlafen. Ich war wirklich sehr nervös", sagt Tande. "Der erste Sprung war dann nicht wirklich gut. Aber das war nicht schlimm. Kamils Sprung war auch nicht wirklich gut, und ich bin und war immer ein Springer für den zweiten Durchgang."

Der zweite Sprung war wirklich gut. Eigentlich. Aber Tande vergaß vor dem Sprung, die Bindungen richtig zu kontrollieren. "Mein Fokus lag in diesem Moment irgendwo anders." Während des Flugs löste sich die Bindung seines rechten Skis, nur mit Mühe konnte Tande einen Sturz verhindern - aber der Traum vom Gesamtsieg bei der Tournee war geplatzt. Tande weinte, Stoch triumphierte.

Wie blickt er heute auf diesen Moment zurück? "Ich habe noch genügend Chancen in meinem Leben, die Vierschanzentournee zu gewinnen. Jetzt bin ich also nicht sauer auf mich selbst." Tande macht eine kurze Pause. "Aber wenn ich meine Karriere irgendwann beende und ich habe diesen Sieg nicht mehr geholt? Klar, dann bliebe da ein bitterer Beigeschmack."

Verlieren mag für Tande nicht mehr so schlimm sein. Gewinnen bleibt genauso schön.