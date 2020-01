Sieger der Vierschanzentournee Goliath Kubacki

Die Tribünen bei der Vierschanzentournee sind stets fest in der Hand österreichischer und deutscher Fans. Doch als der diesjährige Gesamtsieger Dawid Kubacki lange nach seinem Erfolg von Interview zu Interview gebeten wurde, blieb dort, am Ende des Auslaufs der gewaltigen Paul-Außerleitner-Schanze in Bischofshofen, nur noch eine kleine Gruppe polnischer Anhänger. Sie stimmten Lieder an, riefen Kubackis Namen und warteten geduldig auf ihr neues Idol.

Seit Adam "Riese" Malysz im Jahr 2001 die Tournee, den WM-Titel von der Normalschanze und den Gesamtweltcup gewonnen hat, gehört Skispringen zu den beliebtesten Sportarten in Polen. Auf Malysz, den ersten polnischen Skisprung-Volkshelden, der heute als Sportdirektor Kubackis Erfolg ganz nah begleitet, folgte Kamil Stoch. Der in seiner Heimat als "König" verehrte Vierschanzentournee-Gewinner von 2017 und 2018 ließ Kubacki im Ziel gemeinsam mit den anderen polnischen Springern hochleben - eigentlich galt Stoch vor der Tournee als größter Trumpf in Polen. Und nun also Kubacki, dem allerdings noch ein Spitzname fehlt. Wie wäre es mit "Goliath"?

Matthias Schrader / AP Gelungene Landung: Kubackis nach seinem Gewinnersprung

"Ich bin sehr stolz nach Adam Malysz und Kamil Stoch der dritte polnische Tournee-Sieger zu sein", sagte er hinterher. Kubacki hat das Zeug, der nächste große Sportstar in Polen zu werden. In Athletenkreisen gilt er zwar als "ruhiger Zeitgenosse", wie der Gesamtdritte Karl Geiger erzählt, aber Kubacki gibt sich in der Öffentlichkeit viel nahbarer als beispielsweise Stoch. Er postet auf Instagram private Bilder von sich und seiner Frau Marta, in Interviews fällt auch mal ein lockerer Spruch.

In Bischofshofen machte Kubacki schnell deutlich, dass er die von vielen erhoffte Spannung gar nicht erst aufkommen lassen wollte. Vier Springer hatten noch Chancen auf dem Gesamtsieg, neben Geiger lauerten auch das norwegische Flugtalent Marius Lindvik und der Topfavorit Ryoyu Kobayashi aus Japan auf einen Fehler Kubackis. Doch der Führende nach dem Wettkampf in Innsbruck sprang im ersten Durchgang auf 143 Meter und baute seine Führung so komfortabel aus, dass nur ein grober Fehler den Sieg noch hätte verhindern können.

Vor der Tournee außer Form

Nur beinahe wäre Kubacki also der erste Springer seit Janne Ahonen in der Saison 1998/1999 geworden, der die Tournee ohne Tageserfolg gewinnt. In Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen war er auf dem dritten, in Innsbruck auf dem zweiten Platz gelandet. Dabei stimmte die Form des Weltmeisters von 2019 im Vorfeld überhaupt nicht, beim letzten Weltcup vor der Tournee in Engelberg war er auf die Plätze 22 und 47 gesprungen. Das sei nicht gut gewesen, sagte Kubacki. "Aber ab Oberstdorf lief es dann wieder."

Im Skispringen entscheiden Nuancen über gelungene Sprünge. Eine gute Sprungserie kann abrupt enden; Misserfolge lassen sich durch kleinste Veränderungen in Erfolge umwandeln. Bei Kubacki kam nach sieben starken Sprüngen das Selbstvertrauen hinzu: In Bischofshofen gelang ihm mit 140,5 Metern auch im zweiten Durchgang der weiteste Satz. "Er ist heute extrem stark gesprungen, da kann man nur gratulieren", sagte Geiger, der im Laufe der Tournee eben nur sieben und nicht acht gute Sprünge schaffte.

"Er ist keiner, der mit Übertalent gesegnet ist"

Der Erfolg Kubackis zeigt, dass im Skispringen viele Dinge zusammenpassen müssen. Talent ist wichtig, doch mit konsequenter Trainingsarbeit, gutem Material und dem Glauben an sich selbst ist vieles möglich. "Vom Typ her sind wir uns ähnlich", sagte Geiger. "Er ist auch keiner, der mit Übertalent gesegnet ist. Aber er ist von Jahr zu Jahr besser geworden."

Kubacki ist bereits 29 und damit acht Jahre älter als der junge Lindvik, dem vieles zuzufliegen scheint. Bischofshofen war erst Kubackis zweiter Sieg im Weltcup. Teamkollege Stoch, 32, hat bereits 34 Weltcupspringen gewonnen.

Kubacki hatte in den vergangenen Jahren insbesondere beim Sommer-Grand-Prix geglänzt, um dann im Winter wieder abzufallen. "Dawid ist vor allem mental stärker geworden", hatte Stoch im Laufe der Tournee gesagt.

Möglicherweise haben auch die zahlreichen Gespräche mit Malysz geholfen. Malysz hatte schon als 18-Jähriger sein erstes Weltcupspringen gewonnen, aber dann folgten Jahre des Misserfolgs. Malysz dachte sogar ans Karriereende. Doch dank der Hilfe eines Psychologen fand er den Weg zurück in die Erfolgsspur - und schaffte es in die Weltspitze. Dorthin gehört nun auch Dawid Kubacki.