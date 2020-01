Dawid Kubacki hat zum ersten Mal in seiner Karriere die Vierschanzentournee gewonnen. Der 29-Jährige war als Tournee-Führender in das letzte Springen gegangen und holte in Bischofshofen den ersten Tagessieg. Der Deutsche Karl Geiger landete auf Platz zwei und ist damit Dritter im Gesamtklassement. Den zweiten Platz bei der Tournee belegt Marius Lindvik aus Norwegen, der in Bischofshofen auf Platz drei sprang.

Kubacki setzte sich mit Sprüngen auf 143,0 und 140,5 Meter (300,9 Punkte) gegen Geiger (291,0 Punkte / 140,0 und 136,0 Meter) und Lindvik (289,4 Punkte) durch. Titelverteidiger Ryoyu Kobayashi aus Japan konnte nicht an die Dominanz des Vorjahres anknüpfen und wurde nach Rang sieben in Bischofshofen Gesamtvierter.

Das Auftaktspringen in Oberstorf hatte Kobayashi noch vor Geiger gewonnen, in Garmisch-Partenkirchen musste sich der Deutsche Lindvik geschlagen geben. Der Norweger gewann auch das Springen in Innsbruck. Kubacki hatte zwar keines der ersten drei Springen gewonnen, war aber immer auf dem Podium gelandet.