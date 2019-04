Eishockey ist ein harter Sport. Schwere Verletzungen sind nichts Ungewöhnliches. Da kann es schon mal vorkommen, dass nicht nur Knochen zu Bruch gehen. Am Freitag gewannen die Adler Mannheim das fünfte Spiel der DEL-Finalserie gegen den EHC München und krönten sich damit zum Deutschen Eishockey-Meister. Der Titel musste natürlich würdig gefeiert werden - das bekam auch der Meisterschaftspokal zu spüren.

Ein Henkel der gut zehn Kilogramm schweren Trophäe, in die man laut offiziellen Angaben der DEL 13 Liter Champagner füllen kann, brach während der Party am Samstagabend ab. Trotzdem gab es am nächsten Tag einen Autokorso durch die Stadt - natürlich mit dem lädierten Pokal. Nationalstürmer Matthias Plachta achtete darauf, dass auch das abgebrochene Stück mit auf die Ehrenrunde durch Mannheim kam.

Dass ein Henkel fehlte, störte weder die Spieler noch die Tausenden Fans, die ihre Mannschaft bejubelten. Für die Adler war es der siebte Titelgewinn seit Gründung der Deutschen Eishockey-Liga-Liga 1995. Damit schließen sie zum DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin auf. Außerdem haben die Mannheimer eine Münchner Siegesserie durchbrochen. Der EHC hatte sich den Titel in den vergangenen drei Jahren gesichert.