Dominik Paris bleibt der König von Bormio. Der Südtiroler zeigte nach seinem gestrigen Erfolg auch bei der zweiten Abfahrt auf der berühmten Stelvio-Piste eine beeindruckende Vorstellung und ist nun seit vier Weltcup-Abfahrten auf dieser Strecke unbesiegt. Insgesamt hat er schon fünf Mal die Abfahrt von Bormio gewonnen.

Zittern musste er allerdings bei der Fahrt des Schweizers Urs Kryenbühl, der bis zur letzten Zwischenzeit noch führte und im Ziel mit 0,08 Sekunden Rückstand den ersten Podestplatz seiner Karriere perfekt machte. Dritter wurde sein Landsmann Beat Feuz.

Was für eine Demonstration von Dominik Paris zum Sieg in Bormio! #IBM pic.twitter.com/LXNVrYg9An — Eurosport DE (@Eurosport_DE) December 28, 2019

Deutschlands bester Abfahrer Thomas Dreßen hatte auf einen Start bei der Weltcup-Abfahrt in Bormio verzichtet. Nach der morgendlichen Besichtigung der Strecke Stelvio entschied der 26-Jährige, sein lädiertes rechtes Knie zu schonen.

Dreßen hatte sich bei einem Sturz Ende November 2018 unter anderem einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Zuletzt war das Gelenk immer wieder angeschwollen, am vergangenen Montag war es punktiert worden. In der ersten Abfahrt in Bormio am Freitag hatte Dreßen einen starken neunten Rang belegt.

Dreßen hat nun eine etwa dreiwöchige Wettkampfpause. Die nächste Abfahrt findet erst am 18. Januar in Wengen/Schweiz statt, danach folgen die Klassiker in Kitzbühel/Österreich und Garmisch-Partenkirchen.