Eishockey Deutschland verliert WM-Generalprobe gegen die USA

Auch lange überzeugende Torhüterleistungen haben Deutschlands Eishockey-Nationalteam nicht vor einer missglückten WM-Generalprobe bewahrt. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm unterlag am Dienstagabend dem Turnier-Mitfavoriten USA 2:5 (2:1, 0:1, 0:3).

Die WM im slowakischen Bratislava und Kosice beginnt am Freitag und dauert bis zum 26. Mai. Für die deutsche Mannschaft steht am Samstag der erste Auftritt an, Gegner wird dann Großbritannien sein.

"Es war auf jeden Fall gut, dass wir so ein Spiel hatten. Das öffnet uns ein wenig die Augen", sagte NHL-Stürmer Dominik Kahun von den Chicago Blackhawks nach der Partie gegen die USA: "Wir haben am Anfang gut mitgespielt, am Ende hat sich einfach die Klasse der Amerikaner gezeigt".

Trotz der Niederlage gegen den WM-Dritten des Vorjahrs, der auch in der Slowakei deutscher Vorrundengegner sein wird, scheint das Team für Söderholms WM-Debüt gerüstet. Vor allem die skeptisch beäugten deutschen Keeper Mathias Niederberger und Niklas Treutle zeigten gute Leistungen. Die Torhüter-Position gilt nach der verletzungsbedingten WM-Absage von NHL-Goalie Thomas Greiss als Problemzone.

In Mannheim reichten Tore von Marcus Eisenschmid (11. Minute) von den Adlern Mannheim und Kahun (16.) trotzdem nicht zum Sieg. Für die NHL-Stars um Kahuns Teamkollegen Patrick Kane trafen Noah Hanifin (14.) von den Calgary Flames, Clayton Keller (28.) von den Arizona Coyotes, Chicagos Alex De Brincat (45.) und James van Riemsdyk (51.) von den Philadelphia Flyers. Bei De Brincats Führung zum 3:2 war der Puck allerdings nach dessen Schuss unglücklich vom deutschen NHL-Abwehrspieler Korbinian Holzer ins Netz abgeprallt. Der letzte Gegentreffer von Johnny Gaudreau (57.) fiel ins verwaiste Tor.

Am Mittwoch fliegt die DEB-Auswahl mit 25 Spielern von Frankfurt/Main nach Kosice. Söderholm strich den Kölner Fabio Pfohl und den Ingolstädter Fabio Wagner aus dem zuvor 27-köpfigen Kader.