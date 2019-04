Testspiel vor Eishockey-WM Draisaitl trifft doppelt - Deutschland verliert trotzdem

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat im WM-Vorbereitungsspiel gegen Österreich eine 2:0-Führung verspielt und 2:3 verloren. Stürmer Leon Draisaitl, der in der US-Profiliga NHL für die Edmonton Oilers spielt, erzielte beide Tore für die DEB-Auswahl (18. und 25. Minute). Patrick Obrist (29.), Lukas Haudum (52.) und Dominique Heinrich (59.) trafen für die Österreicher.

Schade, Jungs! Deutschland verliert in Regensburg unglücklich mit 2:3 gegen Österreich. Kopf hoch, Jungs! Samstag gibt's in Deggendorf die Chance zur Revanche!

----

Für Draisaitl war es der erste Länderspieleinsatz seit der Weltmeisterschaft 2018, bei der das deutsche Team den Viertelfinaleinzug verpasst hatte. In der abgelaufenen NHL-Saison wurde Draisaitl erstmals ins Allstar-Team berufen. In 82 Spielen erzielte er 50 Tore und 105 Scorerpunkte. Beides sind Bestwerte für einen deutschen Spieler in der stärksten Eishockey-Liga der Welt.

Trotzdem verpassten die Oilers den Einzug in die Playoffs. Nur deshalb kann Draisaitl überhaupt an der WM teilnehmen. Die Weltmeisterschaft findet vom 10. bis 26. Mai in der Slowakei statt, die Stanley-Cup-Playoffs laufen noch bis Juni. Neben Draisaitl gehören mit Kapitän Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) und Stürmer Dominik Kahun (Chicago Blackhawks) zwei weitere NHL-Legionäre zum deutschen WM-Kader.

"Spieler, die den Unterschied machen können"

"Das sind Spieler, die den Unterschied machen können", sagte Bundestrainer Toni Söderholm. Draisaitl gab ihm durch seinen begeisternden Auftritt recht. Nur Österreichs Torwart Lukas Herzog verhinderte mit starken Paraden weitere Tore des 23-Jährigen Stürmers.

Die Niederlage nahmen die deutschen Spieler nicht allzu ernst. "Wir haben die meiste Zeit dominiert und blöde Tore bekommen. Aber das ist nur die Vorbereitung", sagte Kahun. Er ist einer von sechs Spielern aus dem aktuellen Kader, die im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang mit der DEB-Auswahl sensationell die Silbermedaille gewonnen hatten.

Am Samstag testet Deutschland erneut gegen Österreich. Am 7. Mai bestreitet die deutsche Nationalmannschaft die WM-Generalprobe gegen die USA. Dann sollen auch die Nationalspieler der beiden DEL-Finalisten Adler Mannheim und EHC München zum Team stoßen. In der Best-of-seven-Finalserie führt Mannheim nach vier Spielen 3:1.