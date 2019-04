Längstes Playoff-Duell der Eishockey-Ligageschichte 504 Minuten später steht München im Finale

Im längsten Playoff-Duell der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat sich Red Bull München zum Sieg gekämpft und das Finale gegen die Adler Mannheim perfekt gemacht. Der Titelverteidiger bezwang die Augsburger Panther im entscheidenden siebten Halbfinalspiel 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) und wahrte die Chance auf den vierten Ligaerfolg in Serie. Von Donnerstag an kommt es zum Meisterduell der zwei Topteams der Saison.

Mit insgesamt 504 Minuten und 46 Sekunden Spielzeit sorgten die beiden Klubs für das bislang längste Playoff-Duell der Liga-Geschichte. Die bisherige Bestmarke von 480:32 Minuten der Frankfurt Lions und der Iserlohn Roosters stammte aus dem Viertelfinale 2008. Die Tore für die Münchner schossen Mads Christensen (16. Minute) und der Olympiazweite Patrick Hager (26.).

"Die ganze Serie war Wahnsinn. Die Spiele waren hart umkämpft, Augsburg hat es uns echt schwer gemacht. Ich glaube, wir hatten heute den größeren Willen", sagte Münchens Nationaltorhüter Danny aus den Birken bei Sport1. Augsburgs Verteidiger Braden Lamb sagte nach dem langen Duell: "Das tut richtig weh. Wir haben super Playoffs gespielt."

Kräftevorteil Adler Mannheim?

Münchens Endspielgegner Mannheim steht bereits seit einer Woche als Finalist der Playoffs fest. Die Adler setzten sich souverän 4:0 gegen die Kölner Haie durch und konnten dadurch frühzeitig in die Regeneration starten. Adler-Coach Pawel Gross glaubt dadurch aber nicht an einen Vorteil für sein Team und sagte nach dem Münchner Weiterkommen, dass die Kondition in den Playoffs kaum eine Rolle spiele.

Im vergangenen Jahr hatte sich München 4:1 im Halbfinale gegen Mannheim durchgesetzt und die Finalserie gegen die Eisbären gewonnen. Die Adler wurden letztmals 2015 Deutscher Meister.