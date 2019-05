Eishockey-WM 2019 Spielplan, Ergebnisse, Liveticker

Eishockey-WM 2019



Zwischen dem 10. und 26. Mai findet in der Slowakei die 83. Eishockey-WM statt. Der Gastgeber trifft zum Auftakt auf die USA. In derselben Gruppe spielt auch die deutsche Auswahl. Das neuerdings von Toni Söderholm trainierte Team hat nur Außenseiterchancen auf das Erreichen des Viertelfinals - trotz der Silbermedaille bei den Olympischen Spielen im vergangenen Jahr. Das Endspiel steigt am 26. Mai in Bratislava.

Die WM live im TV und bei SPIEGEL ONLINE

Sport1 hat sich die Exklusivrechte für die Weltmeisterschaft gesichert. Der Spartensender aus München überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft im TV und Livestream. Der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN zeigt ebenfalls ausgewählte Spiele. Bei SPIEGEL ONLINE können Sie alle Begegnungen der DEB-Auswahl im Liveticker verfolgen.

Vorrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft

11. Mai 2019 (16:15 Uhr): Deutschland - Großbritannien

12. Mai 2019 (16:15 Uhr): Dänemark - Deutschland

14. Mai 2019 (20:15 Uhr): Deutschland - Frankreich

15. Mai 2019 (20:15 Uhr): Deutschland - Slowakei

18. Mai 2019 (16:15 Uhr): Kanada - Deutschland

19. Mai 2019 (16:15 Uhr): Deutschland - USA

21. Mai 2019 (12:15 Uhr): Finnland - Deutschland

Spielplan

Gruppe A

(Deutschland, Kanada, USA, Finnland, Slowakei, Dänemark, Frankreich, Großbritannien)

10. Mai 2019 (16.15 Uhr): Finnland - Kanada

10. Mai 2019 (20.15 Uhr): USA - Slowakei

11. Mai 2019 (12.15 Uhr): Dänemark - Frankreich

11. Mai 2019 (16.15 Uhr): Deutschland - Großbritannien

11. Mai 2019 (20.15 Uhr): Slowakei - Finnland

12. Mai 2019 (12.15 Uhr): USA - Frankreich

12. Mai 2019 (16.15 Uhr): Dänemark - Deutschland

12. Mai 2019 (20.15 Uhr): Großbritannien - Kanada

13. Mai 2019 (16.15 Uhr): USA - Finnland

13. Mai 2019 (20.15 Uhr): Slowakei - Kanada

14. Mai 2019 (16.15 Uhr): Großbritannien - Dänemark

14. Mai 2019 (20.15 Uhr): Deutschland - Frankreich

15. Mai 2019 (16.15 Uhr): USA - Großbritannien

15. Mai 2019 (20.15 Uhr): Deutschland - Slowakei

16. Mai 2019 (16.15 Uhr): Kanada - Frankreich

16. Mai 2019 (20.15 Uhr): Finnland - Dänemark

17. Mai 2019 (16.15 Uhr): Frankreich - Slowakei

17. Mai 2019 (20.15 Uhr): Finnland - Großbritannien

18. Mai 2019 (12.15 Uhr): Dänemark - USA

18. Mai 2019 (16.15 Uhr): Kanada - Deutschland

18. Mai 2019 (20.15 Uhr): Großbritannien - Slowakei

19. Mai 2019 (16.15 Uhr): Deutschland - USA

19. Mai 2019 (20.15 Uhr): Frankreich - Finnland

20. Mai 2019 (16.15 Uhr): Frankreich - Großbritannien

20. Mai 2019 (20.15 Uhr): Kanada - Dänemark

21. Mai 2019 (12.15 Uhr): Finnland - Deutschland

21. Mai 2019 (16.15 Uhr): Slowakei - Dänemark

21. Mai 2019 (20.15 Uhr): Kanada - USA

Gruppe B

(Russland, Tschechien, Schweden, Schweiz, Italien, Norwegen, Lettland, Österreich)

10. Mai 2019 (16.15 Uhr): Russland - Norwegen

10. Mai 2019 (20.15 Uhr): Tschechien - Schweden

11. Mai 2019 (12.15 Uhr): Schweiz - Italien

11. Mai 2019 (16.15 Uhr): Lettland - Österreich

11. Mai 2019 (20.15 Uhr): Norwegen - Tschechien

12. Mai 2019 (12.15 Uhr): Russland - Österreich

12. Mai 2019 (16.15 Uhr): Italien - Schweden

12. Mai 2019 (20.15 Uhr): Lettland - Schweiz

13. Mai 2019 (16.15 Uhr): Russland - Tschechien

13. Mai 2019 (20.15 Uhr): Norwegen - Schweden

14. Mai 2019 (16.15 Uhr): Italien - Lettland

14. Mai 2019 (20.15 Uhr): Schweiz - Österreich

15. Mai 2019 (16.15 Uhr): Schweiz - Norwegen

15. Mai 2019 (20.15 Uhr): Russland - Italien

16. Mai 2019 (16.15 Uhr): Schweden - Österreich

16. Mai 2019 (20.15 Uhr): Tschechien - Lettland

17. Mai 2019 (16.15 Uhr): Österreich - Norwegen

17. Mai 2019 (20.15 Uhr): Tschechien - Italien

18. Mai 2019 (12.15 Uhr): Lettland - Russland

18. Mai 2019 (16.15 Uhr): Italien - Norwegen

18. Mai 2019 (20.15 Uhr): Schweden - Schweiz

19. Mai 2019 (16.15 Uhr): Österreich - Tschechien

19. Mai 2019 (20.15 Uhr): Schweiz - Russland

20. Mai 2019 (16.15 Uhr): Schweden - Lettland

20. Mai 2019 (20.15 Uhr): Österreich - Italien

21. Mai 2019 (12.15 Uhr): Tschechien - Schweiz

21. Mai 2019 (16.15 Uhr): Norwegen - Lettland

21. Mai 2019 (20.15 Uhr): Schweden - Russland

Modus: Die ersten vier Mannschaften einer Vorrunden-Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale. Der jeweils Letzte steigt in die Division IA ab.

Viertelfinale

23. Mai 2019 (16.15 Uhr): noch unbekannt

23. Mai 2019 (16.15 Uhr): noch unbekannt

23. Mai 2019 (20.15 Uhr): noch unbekannt

23. Mai 2019 (20.15 Uhr): noch unbekannt

Halbfinale

25. Mai 2019 (15.15 Uhr): noch unbekannt

25. Mai 2019 (19.15 Uhr): noch unbekannt

Spiel um Platz 3

26. Mai 2019 (15.15 Uhr): Verlierer HF1 - Verlierer HF2

Finale

26. Mai 2019 (20.15 Uhr): Sieger HF1 - Sieger HF2

Karl-Josef Hildenbrand/ DPA Deutschlands neuer Trainer Toni Söderholm

Regeländerung

Erstmals in der Geschichte der Eishockey-WM wird die Entscheidung im Falle eines Unentschiedens im Endspiel nicht im Penalty-Schießen herbeigeführt. Stattdessen entschloss sich die Internationale Eishockey Föderation (IIHF) dazu, eine 20-minütige Verlängerung einzuführen. In dieser treten drei Spieler pro Team gegeneinander an, der erste Treffer ("Sudden Death") entscheidet die Partie. Das neue Overtime-Format in Bratislava soll noch mehr Spannung erzeugen.

Der deutsche Kader

Unter dem neuen Bundestrainer Söderholm geht der Umbruch im Eishockey-Nationalteam weiter. Im Aufgebot stehen noch elf Olympia-Silbermedaillengewinner von 2018 und im Vergleich zur WM im vergangenen Jahr zehn neue Spieler. Diesmal sind bislang drei NHL-Profis dabei. So lange Söderholm nicht alle Spieler von Beginn an offiziell meldet, sind noch Nachnominierungen bis zur maximalen Kadergröße von 25 Profis jederzeit möglich. Ein Kandidat dafür ist Philipp Grubauer, der mit den Colorado Avalanche zwei Tage vor WM-Beginn in den NHL-Playoffs ausschied.

Torhüter: Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG), Dustin Strahlmeier (Schwenninger Wild Wings), Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers)

Verteidiger: Korbinian Holzer (Anaheim Ducks), Jonas Müller (Eisbären Berlin), Moritz Müller (Kölner Haie), Marco Nowak (Düsseldorfer EG), Denis Reul (Adler Mannheim), Yannic Seidenberg (EHC Red Bull München), Moritz Seider (Adler Mannheim), Benedikt Schopper (Straubing Tigers)

Stürmer: Lean Bergmann (Iserlohn Roosters), Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Yasin Ehliz (EHC Red Bull München), Markus Eisenschmid (Adler Mannheim), Gerrit Fauser (Grizzlys Wolfsburg), Patrick Hager (EHC Red Bull München), Dominik Kahun (Chicago Blackhawks), Stefan Loibl (Straubing Tigers), Frank Mauer (EHC Red Bull München), Marc Michaelis (Minnesota State University), Marcel Noebels (Eisbären Berlin), Leo Pföderl (Nürnberg Ice Tigers), Matthias Plachta (Adler Mannheim), Frederik Tiffels (Kölner Haie)

Weltmeister seit 2000



2000 in Sankt Petersburg (Russland): Tschechien

2001 in Köln (Deutschland): Tschechien

2002 in Göteborg (Schweden): Slowakei

2003 in Helsinki (Finnland): Kanada

2004 in Prag (Tschechien): Kanada

2005 in Wien (Österreich): Tschechien

2006 in Riga (Lettland): Schweden

2007 in Moskau (Russland): Kanada

2008 in Québec (Kanada): Russland

2009 in Bern (Schweiz): Russland

2010 in Köln, Mannheim, Gelsenkirchen (Deutschland): Tschechien

2011 in Bratislava (Slowakei): Finnland

2012 in Helsinki (Finnland) und Stockholm (Schweden): Russland

2013 in Helsinki (Finnland) und Stockholm (Schweden): Schweden

2014 in Minsk (Weißrussland): Russland

2015 in Prag, Ostrava (Tschechien): Kanada

2016 in Moskau und Sankt Petersburg (Russland): Kanada

2017 in Köln (Deutschland) und Paris (Frankreich): Schweden

2018 in Kopenhagen und Herning (Dänemark): Schweden

Rekordweltmeister

1. Russland/Sowjetunion: 27x Gold, 10x Silber, 9x Bronze

2. Kanada: 26x Gold, 14x Silber, 9x Bronze

3. Tschechien/Tschechoslowakei: 12x Gold, 13x Silber, 21x Bronze

4. Schweden: 11x Gold, 19x Silber, 21x Bronze

5. USA: 2x Gold, 9x Silber, 8x Bronze

6. Finnland: 2x Gold, 8x Silber, 3x Bronze

7. Großbritannien 1x Gold, 2x Silber, 2x Bronze

8. Slowakei: 1x Gold, 2x Silber, 1 Bronze