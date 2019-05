Überraschung bei Eishockey-WM Deutschland schlägt Finnland und hofft auf Platz drei

Zwei Mal zurückgelegen, am Ende den Eishockey-Weltmeister von 2011 besiegt: Deutschland hat sich im abschließenden Gruppenspiel 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) gegen Finnland durchgesetzt. Es war ein packendes Duell und für die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm bereits der fünfte Sieg bei der Endrunde in der Slowakei - das war dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) zuletzt bei der Heim-WM 1983 gelungen.

In Kosice schossen Marc Michaelis (18. Minute), Dominik Kahun (34.) und Leon Draisaitl mit zwei Treffern (45./59.) das deutsche Team zum Erfolg. Finnlands zwischenzeitliche Führungstreffer erzielten Harri Pesonen (16.) und Juhani Tyrväinen (25.). Der bisherige Tabellenführer Finnland könnte nun noch vom ersten Platz abrutschen.

Draisaitl's GWG hit just the right spot to make it past Lankinen's stick #FINGER #IIHFWorlds

Wathc highlights on https://t.co/UN4KhitcC3 pic.twitter.com/RJoPFT4XAY — IIHF (@IIHFHockey) 21. Mai 2019

Deutschland war bereits vor dem Duell gegen Finnland für das Viertelfinale qualifiziert, könnte bei einer Niederlage der USA aber nun als Dritter in die K.-o-Phase einziehen. Falls die USA Kanada im Abendspiel schlagen, bliebe es bei der härtesten Aufgabe: Der kommende Viertelfinalgegner der Deutschen am Donnerstag (TV: Sport1; Liveticker: SPIEGEL ONLINE) wäre dann der Sieger der Gruppe B. Aktuell wäre das Russland, das am Abend noch gegen Schweden spielt und bereits mit einem Remis nach 60 Minuten Platz eins perfekt machen würde.

Draisaitl ist der Matchwinner

In seinem ersten Spiel gegen seine Heimat als deutscher Bundestrainer hatte Söderholm Erfolg mit einer taktischen Variante. Nach seinem Hinweis zum verbesserungswürdigen Defensivverhalten von Draisaitl trennte der Bundestrainer den Stürmerstar von seinem bisherigen NHL-Partner Dominik Kahun. "Wir wollen für das Viertelfinale vielleicht noch was Kleines probieren", sagte Söderholm bei Sport1.

So sollte Deutschlands Aufstellung für den Gegner am Donnerstag schwieriger auszurechnen sein. Mit Yasin Ehliz und Patrick Hager zusammen in einer Reihe arbeitete Draisaitl konsequent mit nach hinten. Nur zu Beginn fehlte es dem deutschen Angriffsspiel an Wucht. Im zweiten Drittel stand Draisaitl kurz mit Kahun zusammen auf dem Eis und bediente den 23 Jahre alten Stürmer der Chicago Blackhawks vor dem 2:2. Kahun nutzte dies zu seinem ersten Tor bei dieser WM. Im Schlussdrittel schoss Draisaitl dann mit seinen WM-Toren vier und fünf die Siegtreffer selbst.

Monika Skolimowska / DPA Draisaitl erzielte in den Schlusssekunden das 4:2 - Finnlands Tor war leer

"Wir haben uns noch einmal gesteigert im Vergleich zum Spiel gegen die USA", sagte NHL-Stürmer Kahun bei Sport1: "Es war eine super Teamleistung mit einem super Torhüter. Wir haben es ihnen sehr schwer gemacht und waren sehr gut mit der Scheibe. So können wir gegen die Guten bestehen." Die bislang einzigen Niederlagen hatte die DEB-Auswahl gegen Kanada (1:8) und USA (1:3) kassiert.

