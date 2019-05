+++ Eishockey-WM im Liveticker +++ Gewinnt Deutschland auch gegen Dänemark?

5/12/19 1:55 PM Leon Draisaitl, Dominik Kahun, Korbinian Holzer: Die deutschen Stars sind bekannt. Aber welche Gesichter kennt man bei den Dänen? Im Kader stehen mit Phillip Bruggisser (Krefeld Pinguine) und Sebastian Dahm (Iserlohn Roosters) zwei Spieler aus der DEL. Außerdem haben auch die Dänen einen NHL-Spieler in ihren Reihen: Mikkel Bödker spielt seit 2008 in Nordamerika. In der vergangenen Saison kam der Flügelstürmer für die Ottawa Senators auf sieben Tore und 28 Assists. Auf ihn müssen die deutschen Abwehrspieler aufpassen. 5/12/19 1:46 PM Am Samstag gab der DEB bekannt, dass NHL-Goalie Philipp Grubauer noch zur Nationalmannschaft stoßen wird. Der gebürtige Rosenheimer ist heute in der Slowakei angekommen, wird aber erst morgen ins Training einsteigen. Deswegen steht er gegen Dänemark noch nicht auf dem Eis. 5/12/19 1:43 PM Der deutsche Kader ist im Vergleich zum Spiel gegen Großbritannien unverändert. 5/12/19 1:41 PM Spielerisch ist der heutige Gegner Dänemark deutlich stärker einzuschätzen als die Briten. "Das wird noch mal härter", sagte Abwehrspieler Korbinian Holzer. Die vergangenen beiden Spiele gegen Danish Dynamite verlor Deutschland aber: Bei der WM 2018 hieß es 2:3 nach Penaltyschießen, bei der WM ein Jahr zuvor 2:3 nach Verlängerung. Aufgrund der Kaderstärke ist die Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm heute trotzdem der Favorit. Deutschland braucht einen Sieg auf dem Weg ins Viertelfinale. 5/12/19 1:35 PM Am gestrigen Samstag gewann Deutschland sein Auftaktspiel gegen Großbritannien 3:1. Die DEB-Auswahl war zwar überlegen, kam gegen den klaren Außenseiter aber immer wieder in Bedrängnis. Ein Fehler von Sturmstar Leon Draisaitl leitete sogar den Treffer der Briten zum zwischenzeitlichen 1:1 ein. Hier geht's zum Spielbericht. 5/12/19 1:28 PM Bevor sie auf Dänemark treffen, denken die deutschen Nationalspieler nur an ihre Mütter. 5/12/19 1:17 PM Herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der Eishockey-WM in der Slowakei! Mein Name ist Florian Pütz , ich kommentiere für Sie das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark. Um 16.15 Uhr fällt der Puck auf's Eis. Monika Skolimowska / dpa Show more Tickaroo Liveblog Software