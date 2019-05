Finnland vs. Deutschland 5/21/19 9:45 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum abschließenden Gruppenspiel der DEB-Auswahl bei der Eishockey-WM 2019. Henrik Bahlmann und ich begleiten sie durch die Partie gegen Finnland, den Ersten in Gruppe A. Für beide Teams ist die Partie noch wegweisend für den weiteren Turnierverlauf: Die Finnen wollen mit einem Sieg Platz eins und damit den vermeintlich leichtesten Viertelfinalgegner absichern, die Deutschen können mit einem Erfolg noch auf Platz drei springen und damit den bislang ungeschlagenen Russen aus dem Weg gehen. Show more Tickaroo Liveblog Software