Korbinian Holzer 60' 4:1 Leon Draisaitl 39' 3:1 Matthias Plachta 35' 2:1 1:1 25' Damien Fleury Moritz Seider 18' 1:0 Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:50 PM Florian Pütz Das war's. Henrik und ich verabschieden uns von Ihnen und wünschen eine geruhsame Nacht. Morgen kommentieren die Kollegen Sven Scharf und Stephan Spiegelberg das Duell der DEB-Auswahl gegen Gastgeber Slowakei für Sie. Dann kann Deutschland vielleicht schon den Einzug ins Viertelfinale und die damit verbundene Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio perfekt machen. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:49 PM Florian Pütz Danke Henrik , das bedeutet mir viel. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:48 PM Henrik Bahlmann Aber Sie waren mit Florian in guten Händen. Ich spreche mal mit den Chefs, dann kann der Kollege fortan immer alleine livetickern. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:47 PM Henrik Bahlmann So, ich habe mich dann auch wieder aus meinem Kellerloch begeben. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:34 PM Florian Pütz Hier das Tor von Leon Draisaitl im Bewegtbild. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:32 PM Florian Pütz Deutschland führt mit neun Punkten aus drei Spielen nun die Gruppe A an. Angesichts der Konkurrenz um die WM-Mitfavoriten aus den USA, Kanada und Finnland ist das durchaus überraschend. Aber die DEB-Auswahl hatte bisher auch nur Gegner, gegen die sie gewinnen musste. Mit einem Sieg im Spiel morgen gegen die Hausherren aus der Slowakei, könnte der Einzug ins Viertelfinale schon so gut wie sicher sein. Frankreich bleibt derweil auf dem siebten Platz und kämpft gegen den Abstieg. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:29 PM Florian Pütz Das dürfte bisher der souveränste Sieg gewesen sein. Zwar schien das erste Drittel noch ausgeglichen, aber Moritz Seider (18.) sorgte fürdie erste Führung. Damien Fleury (25.) glich kurzzeitig aus, aber Frankreich kam nur zu insgesamt vier Schüssen im zweiten Drittel. Deutschland war aktiver und setzte sich mit zwei Toren in vier Minuten durch Matthias Plachta (35.) und Leon Draisaitl (39.) ab. Korbinian Holzer (60.) gelang mit seinem Empty Net Goal der Schlusspunkt. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 8:23 PM Florian Pütz Ende, Aus, Applaus! Deutschland gewinnt auch sein drittes Gruppenspiel bei der Eishockey-WM. Die Mannschaft von Trainer Söderholm besiegt Frankreich verdient mit 4:1. Deutschland vs. Frankreich Florian Pütz Game over! Final Score: 4:1 Deutschland vs. Frankreich 60' Florian Pütz Hier passiert nichts mehr. Deutschland vs. Frankreich 60' Florian Pütz Goal! Deutschland Korbinian Holzer NHL-Star Holzer macht alles klar: Der Verteidiger erobert den Puck fünf Meter vor dem eigenen Tor, sieht, dass der Goalie der Franzosen auf der Bank sitzt, und schließt schnell ab. Nahezu über das gesamte Spielfeld rutscht der Puck zum entscheidenden 4:1 ins Tor der Franzosen. Deutschland vs. Frankreich 60' Florian Pütz Timeout Frankreich Frankreichs Trainer Bozon nimmt eine Auszeit. Er gibt seiner Mannschaft die letzten Spielzüge mit auf den Weg. Deutschland vs. Frankreich 59' Florian Pütz Seidenberg auf das leere Tor! Aber der Schuss von der blauen Linie landet neben dem Kasten. Deutschland vs. Frankreich 58' Florian Pütz Frankreich nimmt sogar den Goalie raus, um Überzahl zu erzielen. Aber das zahlt sich noch nicht in Toren aus. Das Powerplay ist dahin. Deutschland vs. Frankreich 57' Henrik Bahlmann Kurzer Blick auf's Parallelspiel: Dort führt die Schweiz im Nachbarschaftsduell gegen Österreich 1:0. Deutschland vs. Frankreich 56' Florian Pütz 2 Minutes (Holding) Deutschland Korbinian Holzer Wichtige zwei Minuten für Deutschland: Die DEB-Auswahl ist in Unterzahl. Gelingt Frankreich ein Tor im Powerplay? Deutschland vs. Frankreich 56' Henrik Bahlmann Aus Powerplay wird Powerbreak . Wir powern hier für Sie bis zum Ende durch. Versprochen. Deutschland vs. Frankreich 55' Henrik Bahlmann Dame-Malka nimmt auf der Bank Platz und regt sich doch tatsächlich über die Entscheidung der Schiedsrichter auf. Wobei? Angesichts der Wiederholung und der Eindeutigkeit der Strafe dürfte er sich vielmehr über andere Dinge aufregen: die Europawahlen? Dass er bei seiner Arbeit immer frieren muss? Ich weiß es nicht. Deutschland vs. Frankreich 55' Florian Pütz Deutschland schnürt Frankreich im Powerplay vor dem Tor ein. Eischenschmid und Kahun schließen ab, aber zweimal pariert Hardy. Deutschland vs. Frankreich 55' Florian Pütz 2 Minutes (Butt-ending) Frankreich Olivier Dame-Malka Dame-Malka räumt Hager von hinten ab. Aber er beschwert sich trotzdem über die zwei Minuten. Das gehört wahrscheinlich zum guten Ton. Deutschland vs. Frankreich 55' Florian Pütz Zauberhaft. Deutschland vs. Frankreich 54' Henrik Bahlmann Einer für die Harry-Potter-Fans: Fleury Delacour scheitert mit einem Schuss von der linken Seite. Treutle hat die Scheibe. Deutschland vs. Frankreich 53' Florian Pütz Hier lernt man für's Leben, Henrik . Deutschland vs. Frankreich 52' Henrik Bahlmann Florian gibt mir gerade einen nächsten Exkurs, dieses Mal in Eishockey-Fachsprache. Wussten Sie, dass der Bereich hinter dem Tor "Gretzky's Office" genannt wird, weil er von dort seine meisten Tore erzielt hat? Ich bin absolut begeistert. Deutschland vs. Frankreich 52' Florian Pütz 2 Minutes (Delay of Game) Deutschland Markus Eisenschmid Eisenschmid muss runter vom Eis, weil er zeit von der Uhr nehmen wollte. Nicht mit Referee Romasko. Deutschland vs. Frankreich 51' Florian Pütz Draisaitl sprintet mit dem Puck über den linken Flügel und spielt den weiten pass rechts rüber auf Kahun. Der nimmt sich den One-Timer, aber wieder pariert Hardy. Deutschland vs. Frankreich 50' Henrik Bahlmann Make love not war. Deutschland vs. Frankreich 49' Florian Pütz Plötzlich steht Nöbels mutterseelenallein vor Hardy! Aber er schießt den Puck rechts über das Lattenkreuz. Das war knapp. Deutschland vs. Frankreich 49' Henrik Bahlmann Mein kurzer Google-Exkurs zeigt: Ja, auch Eishockey-Torhütern können Schüsse wehtun. Deutschland vs. Frankreich 48' Henrik Bahlmann Der nächste Abschluss der Franzosen, aber wieder bedeutet Treutle die Endstation. Dieses Mal wird ihm der Puck derart auf den Körper gezogen, dass ich google, ob das nicht selbst bei der Ausrüstung wehtut. Deutschland vs. Frankreich 48' Florian Pütz Treutle bekommt Probleme mit einem Distanzschuss von Claireaux. Der Goalie blockt den Puck nach vorne ab. Berthon sucht den Rebound, aber Treutle hat rechtzeitig den Handschuh auf dem Puck. Deutschland vs. Frankreich 47' Henrik Bahlmann "Stockfehler" ist super. Den muss ich mir merken. Deutschland vs. Frankreich 46' Florian Pütz Nächster Konter der Blauen: Texier spielt vor dem deutschen Tor quer zu Guttig, aber dem rutscht der Puck durch die Beine. Stockfehler. Deutschland vs. Frankreich 45' Henrik Bahlmann Feierei. Voreilig? Monika Skolimowska/DPA Deutschland vs. Frankreich 44' Florian Pütz Das letzte Drittel beginnt etwas ruhiger als das zweite. Der Chancenregen nieselt nur noch vor sich hin. Deutschland vs. Frankreich 43' Henrik Bahlmann Bei Grubauer soll es sich um muskuläre Probleme handeln. Jetlag, sag ich doch. Deutschland vs. Frankreich 42' Florian Pütz Eisenschmid versucht es aus drei Metern, aber sein Schuss wird geblockt. Deutschland vs. Frankreich 41' Florian Pütz Das Spiel läuft wieder. Noch 20 Minuten Eiszeit. Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann "Keine Witze mit Namen bei SPIEGEL ONLINE" - "Hold my Beer!" Deutschland vs. Frankreich Florian Pütz Frankreich kam im zweiten Drittel nur noch auf vier Torschüsse, aber einer davon traf ins Netz. Deutschland war aber deutlich aktiver und traf mit zwei seiner 14 Schüsse. Die Führung ist damit absolut verdient. Nichtsdestotrotz zeigt die französische Effektivität, dass die 3:1-Führung noch keine Vorentscheidung ist. Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann Jetzt fange ich fast an zu heulen, so nett bist du zu mir. Deutschland vs. Frankreich Florian Pütz Das Debüt von Henrik bei dieser WM läuft deutlich besser als das von Grubauer. Der Goalie wird heute nicht mehr zum Einsatz kommen. Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann Heute für Sie als Sirene: Beyonce. Deutschland vs. Frankreich Florian Pütz Die Sirene heult, das zweite Drittel ist beendet. Deutschland führt zur Pause mit 3:1. Deutschland vs. Frankreich 40' Henrik Bahlmann Um noch einmal auf das 3:1 der Deutschen zurückzukommen. Der Abschluss von Draisaitl ok, aber der Pass zuvor von Kahun? Wunderschön. Genau über den Schläger des Gegenspielers gehoben, servierte er den Puck perfekt zum Kollegen. Deutschland vs. Frankreich 40' Florian Pütz Hager gegen Hardy! Das Duell unter vier Augen verliert der Deutsche, der Goalie pariert seinen Schuss. Deutschland vs. Frankreich 39' Henrik Bahlmann Inzwischen dürfte sich die Mimik von Bundestrainer Toni Söderholm etwas entspannt haben. Monika Skolimowska/DPA Deutschland vs. Frankreich 39' Florian Pütz Goal! Deutschland Leon Draisaitl Assist: Dominik Kahun. Wie einst in der Jugend: Kahun sprintet hinter das Tor der Franzosen, dreht sich blitzschnell und legt ins Zentrum für seinen Kumpel ab. Draisaitl skatet heran und trifft aus zwei Metern zum 3:1. Deutschland vs. Frankreich 38' Florian Pütz Bozon versucht es aus spitzem Winkel. Aber kein Problem für Treutle. Deutschland vs. Frankreich 37' Florian Pütz Die fünf französischen Skater stehen sehr kompakt vor dem eigenen Tor. Kaum ein Durchkommen für die deutschen Stürmer. Deutschland vs. Frankreich 36' Florian Pütz Zwei Franzosen rennen sich gegenseitig über den Haufen und Deutschland kontert. Seidenbergs Schuss blocken die Blauen aber. Deutschland vs. Frankreich 35' Henrik Bahlmann Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich darauf wetten, dass Florian Eishockey-Hallen-DJ wird, wenn er groß ist. In der Redaktion wird inzwischen zu jedem Trance-Hit getanzt. #SPONLeaks Deutschland vs. Frankreich 35' Henrik Bahlmann Der Traum eines jeden Eishockeyspielers: Nach deinem Tor werden vom Weltverband Bier-GIFs getwittert. Deutschland vs. Frankreich 35' Florian Pütz Und Frankreich kommt sofort zur Ausgleichsmöglichkeit. Barthon zieht mit dem Puck am Schläger vor das Tor von Treutle, vergisst in der Hektik aber den Abschluss. Deutschland vs. Frankreich 35' Henrik Bahlmann Goal! Deutschland Matthias Plachta Assist: Jonas Müller. Deutschlands bester Scorer wird durch eine Kombination auf der linken Seite freigespielt und kommt frei zum Abschluss. Hardy ist im französischen Tor zur Abwechslung mal chancenlos - und Deutschland liegt wieder in Führung. Deutschland vs. Frankreich 35' Florian Pütz Plachta läuft hinter das französische Tor und legt für Eisenschmid ab. Der scheitert mit seinem Schuss aus kurzer Distanz. Deutschland vs. Frankreich 34' Henrik Bahlmann Damit hätten wir auch den Grund für die Auswechslung. Grubauer ist angeschlagen. Oder wie wir es nennen würden: Jetlag. Deutschland vs. Frankreich 33' Henrik Bahlmann Deutschland vs. Frankreich 32' Florian Pütz Wer denn sonst, Henrik ? Ich etwa? Deutschland vs. Frankreich 32' Henrik Bahlmann Womöglich liegt es an seiner Loyalität. Deutschland vs. Frankreich 32' Florian Pütz Grubauer verlässt das Tor. Söderholm bringt Ersatzmann Treutle. Warum, können wir noch nicht sagen. Deutschland vs. Frankreich 31' Henrik Bahlmann Jetzt trage ich die Schuld, oder was? Deutschland vs. Frankreich 31' Florian Pütz Lange keine Wortspiele mehr hier. Klar, dass dann kein Tor fällt. Langweilt mich. Deutschland vs. Frankreich 29' Henrik Bahlmann Das ist mein Internet! Deutschland vs. Frankreich 29' Florian Pütz 2 Minutes (Slashing) Frankreich Nicolas Ritz Ritz lässt Tiffels über seinen Schläger springen und Tiffels checkt Ritz von der Seite um. Beide dürfen ihre hitzigen Gemüter in der Kühlbox beruhigen. Deutschland vs. Frankreich 29' Florian Pütz 2 Minutes (Cross check) Deutschland Frederik Tiffels Deutschland vs. Frankreich 29' Henrik Bahlmann Das ist übrigens kein Scherz, das Lied wurde tatsächlich gespielt. Deutschland vs. Frankreich 29' Henrik Bahlmann Powerbreaks in der Slowakei be like: Deutschland vs. Frankreich 29' Florian Pütz Die Franzosen stehen kompakt und machen es der DEB-Auswahl schwer im Angriff. Trotzdem kommen Draisaitl und Co. immer wieder zum Abschluss. Die erneute Führung im zweiten Drittel ist möglich. Deutschland vs. Frankreich 28' Henrik Bahlmann Kurzer Blick ins Eishockey-Twitter: Einsicht, Realismus, Motivation. Das ist nicht mehr mein Internet. Deutschland vs. Frankreich 28' Florian Pütz Fast die erneute Führung durch eine Doppelchance: Draisaitl tanzt sich wie ein Eiskunstläufer durch die französische Defensive und bedient Kahun im Zentrum. Dessen Schuss lenkt Hardy nach rechts ab, wo wieder Draisaitl aufkreuzt. Doch mit den Nachschuss scheitert auch der Center am Goalie. Deutschland vs. Frankreich 25' Florian Pütz Goal! Frankreich Damien Fleury Assist: Tim Bozon. Ausgleich! Frankreich spielt sich ganz leicht in die deutsche Hälfte. Bei seinem Pass in die Mitte hat Bozon sehr viel Raum und Zeit. Fleury muss den Puck dann aus kurzer Distanz nur noch ins Netz schießen. Grubauer kriegt die Hand nicht mehr an den Schuss. Deutschland vs. Frankreich 24' Henrik Bahlmann Und fast das 2:0. Von rechts wird der Ball in die Mitte gepasst, wo Ehliz mit Tempo in den Ball fährt. Aber wieder ist Hardy da und kann den Ball abwehren. Deutschland vs. Frankreich 24' Henrik Bahlmann Unsere Reaktion bei dem Schuss aus der Drehung von Seidenberg. Deutschland vs. Frankreich 24' Florian Pütz Und dann direkt die die nächste Möglichkeit, die Führung auszubauen: Draisaitl steckt den Puck fein ins Zentrum durch. Da zieht Kahun zwei Verteidiger auf sich und macht den Weg frei für Seidenberg. Der nimmt den Puckt mit dem Rücken zum Tor an und schließt aus der Drehung ab. Goalie Hardy stoppt den Schuss aber im letzten Moment mit dem Beinschoner. Deutschland vs. Frankreich 22' Florian Pütz Ehliz mit der ersten Möglichkeit des zweiten Drittels: Der Angreifer läuft den Tempogegenstoß über den linken Flügel, sein Schuss geht aber rechts am Tor vorbei. Deutschland vs. Frankreich 21' Henrik Bahlmann Schon gut, ich gebe mein Bestes. So wie die Spieler auf dem Eis. Es geht nämlich weiter . Deutschland vs. Frankreich Florian Pütz Dann können wir den Ticker gleich dicht machen, Henrik . Streng dich an! Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann An alle Menschen, die bei dieser Eishockey-WM bisher um Sport1 herum gekommen sind: Sie müssen jetzt ganz stark sein. Es gibt doch tatsächlich ein Eishockey-Magazin des Senders, das sich "N*Ice" nennt. Da kann nicht mal ich mithalten. Deutschland vs. Frankreich Florian Pütz Schauen wir auf die Anzahl der Schüsse beider Teams, ist das Spiel ausgeglichen. Deutschland kommt auf zehn, Frankreich auf elf Abschlüsse. Trotzdem liegt Deutschland durch das Tor von Moritz Seider (18.) in Führung. Der Teenager läuft heute hauptsächlich in einer Reihe mit den NHL-Stars Kahun und Draisaitl auf, bei dem Treffer assistierte ihm aber Gerrit Fauser. Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann Übrigens: Torschütze Moritz Seider ist in der vergangenen Woche 18 Jahre alt geworden. Ich weiß ja nicht, was Sie in dem Alter gemacht haben, aber ich habe ganz sicher keine Tore in einem WM-Spiel erzielt. Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann Stattdessen das bisher einzige Tor im Bewegtbild: Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann Das ist so einfach, da spiele ich nicht mit. Deutschland vs. Frankreich Florian Pütz Mach gerne so weiter, Henrik . Nicht unwahrscheinlich, dass Leon Draisaitl heute noch trifft. Na? Deutschland vs. Frankreich Henrik Bahlmann Ende des ersten Drittels! Muss ich jetzt eigentlich zu jedem deutschen Spieler ein Wortspiel finden, Florian ? Das mit Seider hat ja schon super funktioniert. Deutschland vs. Frankreich 20' Florian Pütz 20 Sekunden vor Ende des ersten Drittels kontert Frankreich. Aber Lecerlc verliert den Puck noch im Lauf in die Spitze. Deutschland vs. Frankreich 18' Henrik Bahlmann 2 Minutes Frankreich Jordann Perret Nach dem Treffer direkt die Schwächung für die Franzosen. Kann Deutschland vielleicht noch im ersten Drittel erhöhen? Deutschland vs. Frankreich 18' Florian Pütz Goal! Deutschland Moritz Seider Assist: Gerrit Fauser. Henrik hat den Riecher: Seider schenkt ein! Hager erobert den Puck an der Mittellinie und schickt Fauser nach vorne. Der erspäht Seider in der Zentrale. Der 18-Jährige läuft alleine auf den Goalie zu und trifft rechts zur Führung ins Netz. Deutschland vs. Frankreich 16' Henrik Bahlmann Angesichts der leicht bayrischen Aussprache der beiden Kommentatoren wird aus Moritz Seider relativ schnell auch Cider. Wie wäre es mit der Überschrift "Seider schenkt ein"? Aufgrund seiner Kernkompetenz in der Defensive würde es uns auch schon reichen, würde die Überschrift "Seider bekommt keinen eingeschenkt" heißen. Deutschland vs. Frankreich 16' Florian Pütz 2 Minutes (Holding) Deutschland Patrick Hager Hager klammert sich an seinem Gegenspieler fest und muss zwei Minuten auf die Strafbank. Deutschland vs. Frankreich 14' Florian Pütz Frankreich kontert zu zweit: Von der Position rechts hinter dem deutschen Tor legt Bozon den Puck zurück zu Fleury, der aber aus kurzer Distanz an Grubauer scheitert. Deutschland vs. Frankreich 13' Henrik Bahlmann Ich präsentiere Ihnen: das erste Foto des Spiels. Und direkt ist es eine Parade des nachnominierten Grubauer gegen Texier. Monika Skolimowska/dpa Deutschland vs. Frankreich 13' Florian Pütz Holzer zieht vom rechten Flügel ab, aber Hardy hat den Handschuh am Puck und wehrt den Schuss stark ab. Warum der Goalie danach noch eine Pirouette dreht, bleibt aber sein Geheimnis. Deutschland vs. Frankreich 12' Henrik Bahlmann Deutschland scheitert mit mehreren Versuchen an Frankreichs Goalie Hardy, aber Frankreich schafft es nicht, den Puck zurückzubekommen. Deutschland kombiniert sich über das Eis - und legt sich den Gegner zurecht? Deutschland vs. Frankreich 11' Florian Pütz Dafür kommt die DEB-Auswahl in den Angriff! Draisaitl bedient Kahun, aber der scheitert aus kurzer Distanz an Hardy. Deutschland vs. Frankreich 11' Florian Pütz Verkorkstes Powerplay der Franzosen: Tim Bozon rutscht der Puck beim Passspiel durch die Beine und die Franzosen verlieren wichtige Sekunden, um den Angriff aufzubauen. So endet das Powerplay ohne Großchance. Deutschland vs. Frankreich 8' Florian Pütz 2 Minutes (Illegal substitution) Deutschland Dominik Kahun Wechselfehler des deutschen Teams. Kahun stürmte zu schnell wieder auf das Eis und muss dafür auf die Strafbank. Deutschland vs. Frankreich 8' Henrik Bahlmann Timeout, oder wie die Eishockey-Elite sagt: "Powerbreak". Ein Anglizismus cooler als der andere. Deutschland vs. Frankreich 8' Florian Pütz Timeout Frankreich Erste Auszeit: Zu Beginn sehen wir hier ein flottes Spiel mit einigen Torchancen. Noch war aber nichts Ernstes dabei. Deutschland vs. Frankreich 7' Henrik Bahlmann Ich denke, jeder der Spieler hätte seine Gründe gehabt, Florian. Ob sie auch begründet gewesen wären, sei mal dahingestellt. Deutschland vs. Frankreich 7' Florian Pütz Die erste Rempelei am Tor von Grubauer. Bevor das Ganze aber in eine unbegründete Schlägerei ausartet, schlichten die Schiedsrichter den Streit. Deutschland vs. Frankreich 7' Henrik Bahlmann Die Sport1-Kommentatoren belustigen uns mit Sprachbildern. "Das hat nichts mit flanieren zu tun" oder "da kannst du nicht rumlaufen wie Graf Rotz". Florian ist irritiert. Deutschland vs. Frankreich 6' Florian Pütz Deutschland mit aggresivem Forechecking, aber die Defensive der Franzosen kann den Puck hinter dem eigenen Tor sichern. Deutschland vs. Frankreich 4' Florian Pütz Der Puck rutscht ins Tor der Franzosen, der vermeintliche Treffer zählt aber nicht. Ehliz ging Goalie Hardy da zu offensiv an. Deutschland vs. Frankreich 4' Florian Pütz Schöner, schneller Seitenwechsel der Deutschen. Marco Nowak schießt aus der Distanz, aber Florian Hardy hat den Handschuh auf dem Puck. Zuvor waren die Franzosen bereits mit zwei ordentlichen Schüssen ins Spiel gestartet. Deutschland vs. Frankreich 3' Florian Pütz Jetzt hätte ich Ihnen fast verheimlicht, dass die Franzosen natürlich einen NHL-Spieler dabei haben: Top-Talent Alexandre Texier von den Columbus Blue Jackets. Deutschland vs. Frankreich 2' Henrik Bahlmann Im kanadischen Edmonton wird in der Mittagspause Eishockey geguckt. Deutschland vs. Frankreich 1' Florian Pütz Livecast started! Los geht's in der Steel Arena! Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 6:15 PM Florian Pütz Erstmals bei dieser WM lässt Söderholm die NHL-Stürmer Draisaitl und Kahun in einer Reihe auflaufen. Mal sehen, was diese Offensiv-Power gleich bewirkt. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 6:15 PM Henrik Bahlmann Also die Projektionen auf die Eisfläche haben schon mal WM-Format. Jetzt müssen nur noch die Spieler liefern. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 6:11 PM Henrik Bahlmann Inzwischen ist auch Sport1 in die Vorberichterstattung eingestiegen, fünf Minuten vor Beginn des Spiels. Das Halbfinal-Hinspiel der Fußball-A-Jugend-Meisterschaft empfinden wir aber auch als sehr wichtig. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 6:07 PM Henrik Bahlmann Wie Sie vielleicht schon gemerkt haben, ist Florian heute für die Informationen zuständig. Ich beschränke mich dagegen auf unlustige "der Puck ist rund und ein Spiel dauert 60 Minuten"-Redewendungen. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 6:06 PM Florian Pütz Anhand der Kaderzusammensetzung werden Sie es ahnen: Deutschland ist der Favorit. Die Mannschaft von Söderholm will ins Viertelfinale und muss dafür Underdogs wie Frankreich schlagen. Die bisherigen Spiele gegen Großbritannien (3:1) und Dänemark (2:1) hat Deutschland gewonnen und belegt den zweiten Platz der Gruppe A. Rang vier müsste es mindestens sein, um in die K.o.-Runde einzuziehen. Frankreich steht nach der knappen Niederlage gegen Dänemark (4:5 n.P.) und der hohen Pleite gegen die USA (1:7) mit nur einem Punkt auf dem siebten Platz. Den Zähler gab es für das Erreichen der Verlängerung gegen Dänemark. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 5:58 PM Florian Pütz Jetzt kennen Sie sicherlich die deutschen Stars wie Leon Draisaitl, Dominik Kahun und Philipp Grubauer. Aber wen kennt man auf Seiten der Franzosen? Die Équipe Tricolore hat keinen Star aus der NHL dabei, die meisten Spieler sind in Frankreich, Tschechien oder der Schweiz aktiv. Ein Name könnte ihnen aber vielleicht bekannt vorkommen: Flügelstürmer Anthony Rech spielt bei den Schwenniger Wild Wings in der DEL. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 5:51 PM Florian Pütz Goalie Grubauer ist neu im Kader und beginnt im Tor. Dafür nimmt der Bundestrainer Mathias Niederberger aus der Mannschaft, der beim 2:1-Sieg gegen Dänemark noch mit seinen Paraden überragte. Neu im Kader sind auch Jonas Müller und Marc Michaelis. Gleich zwei erste Einsätze tragen wir heute in die Statistik ein: Henrik gibt sein Ticker-Debüt bei dieser WM und der deutsche Goalie Philipp Grubauer wird erstmals bei dieser WM auf dem Eis stehen. Der 27-Jährige wurde von Trainer Toni Söderholm nach dem Aus der Colorado Avalanche in den NHL-Playoffs nachnominiert. Seine Abendgarderobe hat Grubauer schon angezogen. Deutschland vs. Frankreich 5/14/19 5:28 PM Florian Pütz Hallo und herzlich willkommen zum dritten Spiel der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bei der laufenden WM. Um 20.15 Uhr heult die Startsirene für das Spiel gegen den Underdog aus Frankreich. Henrik Bahlmann und ich kommentieren das Spiel für Sie. Monika Skolimowska / dpa Show more