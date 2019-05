Leon Draisaitl 60' 3:2 Markus Eisenschmid 59' 2:2 1:2 30' Hudacek 1:1 29' Andrej Sekera Marc Michaelis 24' 1:0 Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 8:55 PM Sven Scharf Das war es vom vierten Spiel der deutschen Eishockey-Mannschaft bei der WM 2019 in der Slowakei. Nach diesem Erfolg wird Deutschland das Viertelfinale erreichen - zumindest haben bisher 12 Punkte immer für die Runde der letzten Acht gereicht. Am Samstag ab 16.15 Uhr haben die Kollegen Uli Petersen und Florian Pütz die Partie Deutschland gegen Kanada für Sie. Das dürfte schon schwerer werden für die DEB-Auswahl. Auf Wiederlesen! Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 8:48 PM Stephan Spiegelberg Da ist der Triumph greifbar! Leon Draisaitl wird nach dem 3:2 euphorisch gefeiert. AP Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 8:46 PM Stephan Spiegelberg In der Tat ein sehr bemerkenswerter Abend in Kosice. Die Hausherren hatten von der Halle getragen sehr lange hier die besten Möglichkeiten und lagen bis fast zum Ende des letzten Drittels verdient vorne, doch es spricht dann auch absolut für Qualität und Willen der deutschen Mannschaft, in den Schluss-Sekunden per Doppelschlag das Spiel doch noch einmal zu drehen und am Ende den vierten Sieg im vierten Spiel zu feiern. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 8:44 PM Sven Scharf Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 8:44 PM Sven Scharf Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 8:42 PM Sven Scharf Was für ein Finish der deutschen Mannschaft! Einen (verdienten) 1:2-Rückstand dreht das Team von Toni Söderholm mit Toren in der 59. und 60. Minute noch zum vierten Sieg in Folge. Damit ist Deutschland mehr oder weniger sicher im Viertelfinale und die Slowakei bei der Heim-WM wahrscheinlich nach der Vorrunde raus. Ob der deutsche Sieg verdient war, darüber lässt sich sicherlich streiten. Auf jeden Fall hat die Mannschaft Kämpferherz gezeigt und am Ende trotz spielerischer Unterlegenheit gewonnen. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 8:41 PM Stephan Spiegelberg Am Ende des Spiels überschlugen sich die Ereignisse! Zunächst feierte Markus Eisenschmid den späten Ausgleichstreffer. Reuters Deutschland vs. Slowakei Sven Scharf Game over! Final Score: 3:2 Und dann ist Schluss! Deutschland vs. Slowakei 60' Sven Scharf Noch 5. Deutschland vs. Slowakei 60' Sven Scharf Noch 12 Sekunden. Deutschland vs. Slowakei 60' Sven Scharf Entsetzte Gesichter im Publikum. Gibt es hier schon wieder eine Niederlage für die Slowakei? Deutschland vs. Slowakei 60' Sven Scharf Noch 21 Sekunden. Abgepfiffen. Es gibt ein Icing. Deutschland vs. Slowakei 60' Sven Scharf Schon gegen Kanada kassierte die Slowakei ein ganz spätes Tor. Können sie noch mal zurückkommen? Deutschland vs. Slowakei 60' Sven Scharf Timeout Slowakei Der Gastgeber nimmt natürlich sofort eine Auszeit. Deutschland vs. Slowakei 60' Sven Scharf Goal! Deutschland Leon Draisaitl Da ist das 3:2 für Deutschland nach einem perfekten Konter. Kahun erobert den Puck und spielt die Scheibe auf Leon Draitsaitl weiter, der eigentlich noch mal abspielen könnte, aber es alleine macht. Stark! 27 Sekunden noch. Deutschland vs. Slowakei 59' Stephan Spiegelberg Noch 1:20 auf der Uhr und ... Deutschland vs. Slowakei 59' Sven Scharf Nun ist beim DEB-Team natürlich wieder jemand im Kasten. Deutschland vs. Slowakei 59' Sven Scharf Goal! Deutschland Markus Eisenschmid Ausgleich! Markus Eisenschmid mit dem wunderschönen Onetimer - oben rechts in Eck. Deutschland vs. Slowakei 58' Sven Scharf Deutschland nun ohne Goalie auf dem Feld. Draisaitl ist als sechster Feldspieler dabei. Deutschland vs. Slowakei 58' Sven Scharf Hager mit dem Schuss, aber Ciliak hält. Deutschland vs. Slowakei 58' Sven Scharf Timeout Deutschland Toni Söderholm nimmt eine Auszeit für die letzten knapp zwei Minuten. Deutschland vs. Slowakei 57' Sven Scharf Noch knapp vier Minuten für das deutsche Team. Deutschland vs. Slowakei 57' Sven Scharf Die Slowakei ist wieder komplett. Deutschland vs. Slowakei 56' Stephan Spiegelberg Während sich die Ereignisse bzw. Strafen hier aktuell überschlagen, hat Russland gegen Italien einen Kantersieg gefeiert. Deutschland vs. Slowakei 54' Sven Scharf 2+10 Minutes Slowakei Ladislav Nagy Nagy muss für einen üblen Check gegen Seider auf die Strafbank. Seider, der lange am Boden liegen bleibt, muss vom Eis geführt werden. Deutschland vs. Slowakei 54' Sven Scharf Deutschland jetzt mit langen Puckphasen. Die Slowakei guckt sich das an und wartet auf Breaks. Deutschland vs. Slowakei 53' Stephan Spiegelberg Äh, die letzte Powerbreak. Deutschland vs. Slowakei 52' Sven Scharf Es geht jetzt hin und her. Ich glaube, hier fällt in den nächsten Minuten ein Tor. Deutschland vs. Slowakei 51' Stephan Spiegelberg Der Augenblick, in dem Martin Fehervary in die deutsche Bank rauschte. Reuters Deutschland vs. Slowakei 51' Sven Scharf Scoring opportunity Deutschland Yannic Seidenberg Seidenberg verpasst knapp vor dem Tor den Puck, das war eng. Deutschland vs. Slowakei 51' Stephan Spiegelberg Powerbreak . Keine Pointe. Deutschland vs. Slowakei 49' Sven Scharf Scoring opportunity Deutschland Yannic Seidenberg Gute Chance für Yannic Seidenberg ! Sein Schuss streicht knapp am Gehäuse vorbei. Deutschland vs. Slowakei 49' Sven Scharf Deutschland übersteht das Powerplay. Ein-, zweimal kamen die Slowaken aber gefährlich vor den Kasten. Deutschland vs. Slowakei 48' Sven Scharf Ich wusste doch, dass mir das irgendwie bekannt vorkam! Deutschland vs. Slowakei 47' Stephan Spiegelberg Ich frage mich gerade, ob die Musikanlage in der Halle gerade den "Ententanz" angespielt hat. Bei diesem Techno-Potpourri heute würde mich das auch nicht mehr wundern. Deutschland vs. Slowakei 45' Sven Scharf 2 Minutes Deutschland Yasin Ehliz Deutschland wieder in Unterzahl. Jetzt müssen sie das besser machen als im zweiten Drittel. Deutschland vs. Slowakei 45' Sven Scharf In den ersten drei Partien war das dritte Drittel nicht gerade die beste Zeit Deutschlands. Mal gucken, ob sich das heute ändert. Deutschland vs. Slowakei 44' Stephan Spiegelberg Die Doppelchance von Leonard Pfoderl aus dem 2. Drittel. Getty Images Deutschland vs. Slowakei 43' Sven Scharf Deutschland versucht jetzt, den Puck vermehrt in die gegnerische Hälfte zu bringen. Die Slowaken einfach mal machen lassen und auf Gegenstöße hoffen, ist jetzt nicht mehr der richtige Weg. Deutschland vs. Slowakei 41' Sven Scharf Es geht weiter! Deutschland vs. Slowakei Sven Scharf Die Slowakei führt verdient. Schon vor dem Ausgleich war der Gastgeber das bessere Team, traf unter anderem zweimal den Pfosten. Als Deutschland dann zwei Mann weniger auf dem Eis hatte, fiel erst der Ausgleich,. Und nur kurze Zeit später - in einfacher Überzahl - erzielte die Slowakei den zweiten Treffer im Powerplay. Danach musste die DEB-Auswahl sich kurz schütteln, bevor sie wieder zurück ins Spiel fand. Gleich geht es weiter. Deutschland vs. Slowakei 40' Sven Scharf Pause! Deutschland vs. Slowakei 39' Stephan Spiegelberg Von außen betrachtet wird das hier für das DEB-Team nicht leichter. Deutschland vs. Slowakei 39' Stephan Spiegelberg Leon Draisaitl ist von NHL und Edmonton Oilers sicher eine gewisse Härte gewohnt, aber doch nicht gegen den Referee. Ein Versehen des Centers. AP Deutschland vs. Slowakei 39' Sven Scharf 14:7-Torschüsse für die Slowakei bisher im zweiten Drittel. Gut eine Minute ist noch zu spielen. Deutschland vs. Slowakei 38' Stephan Spiegelberg Vorbeigegriffen ... hat Matthias Niederberger in dieser Szene. Mittlerweile sind die deutschen "Kufenhelden" allerdings wieder zu Möglichkeiten gekommen. AP Deutschland vs. Slowakei 38' Sven Scharf Scoring opportunity Deutschland Leon Draisaitl Leon Draisaitl nimmt den Puck in der Luft und bringt ihn aufs Tor. Der Keeper pariert, Pföderl kommt zum Nachschuss, kann den aber auch nicht Ciliak vorbeibringen. Deutschland vs. Slowakei 35' Sven Scharf Scoring opportunity Deutschland Leonhard Pfoderl Mal wieder eine Chance für Deutschland. Noch wird die Überzahl aber nicht in eine Tor umgemünzt. Jetzt muss das DEB-Team dranbleiben. Kahun in den Slot, Pföderl stochert, Ciliak hält. Deutschland vs. Slowakei 35' Stephan Spiegelberg 24:5 Torschüsse in diesem Spiel für die Slowakei. So gesehen geht die Führung völlig in Ordnung. Schon vor der deutschen Führung hatten die Gastgeber hier mit für die Offensive getan. AFP Deutschland vs. Slowakei 34' Stephan Spiegelberg 2+2 Minutes (High-Sticking) Slowakei Patrik Koch 2+2 Minuten gegen Patrik Koch, der Hager mit dem Stock im Gesicht getroffen hatte. Deutschland vs. Slowakei 33' Sven Scharf Deutschland muss jetzt aufpassen, hier nicht unterzugehen. Deutschland vs. Slowakei 31' Stephan Spiegelberg Die nächste Powerbreak gibt uns Gelegenheit, ein Bild des Torschützen Marc Michaelis zu posten. AFP Deutschland vs. Slowakei 30' Sven Scharf Goal! Slowakei Hudacek Schwerer Fehler von Benedict Schopper , der den Puck von hinter dem Tor in die Mitte vors Tor spielt, direkt zum Gegner. Hudacek nutzt das aus und trifft zur Führung. Deutschland vs. Slowakei 30' Sven Scharf Noch 45 Sekunden muss Deutschland durchhalten, dann sind es wieder Fünf gegen Fünf. Deutschland vs. Slowakei 29' Sven Scharf Goal! Slowakei Andrej Sekera Und da ist der Ausgleich. Bei zwei Spielern weniger war das fast zu erwarten gewesen. So nutzt man ein Powerplay aus. Nach zwei Assists in diesem Turnier war es der erste Treffer für Andrej Sekera , der völlig frei mit einem Gealtschuss einnetzt. Deutschland vs. Slowakei 29' Sven Scharf So einen Chancenwucher kennt man sonst nur von 1899 Hoffenheim. Die Slowakei hätte ich ein Unentschieden aber mindestens verdient. Deutschland vs. Slowakei 29' Stephan Spiegelberg 2 Minutes (Bench-Minor) Deutschland Korbinian Holzer Deutschland vs. Slowakei 29' Stephan Spiegelberg 2 Minutes (Bench-Minor) Deutschland Moritz Müller Doppelte Überzahl für die Slowaken. Das wird schwer für das DEB-Team. Deutschland vs. Slowakei 29' Stephan Spiegelberg 2 Minutes (Holding) Deutschland Moritz Seider Deutschland vs. Slowakei 28' Sven Scharf Scoring opportunity Slowakei Richard Panik Wieder Pfosten! Diesmal ist es Richard Panik, der den Puck an das Gehäuse knallt. Das sich anbietende Wortspiel spare ich mir. Deutschland vs. Slowakei 28' Stephan Spiegelberg Das deutsche Team jetzt mit mehr Zug, Marcel Noebels schlägt die Scheibe von links in die Zentrale, doch zu scharf für die Kollegen in der Mitte. Deutschland vs. Slowakei 27' Sven Scharf Die Führung kann man durchaus als glücklich bezeichnen. Das wird dem deutschen Team allerdings relativ egal sein. Deutschland vs. Slowakei 27' Stephan Spiegelberg Erstmals geschlagen: Marek Ciliak. DPA Deutschland vs. Slowakei 24' Stephan Spiegelberg Die deutsche Auswahl nun mit einem schnellen Konter über Markus Eisenschmid, der dann von halbrechts kommend den Abschluss sucht. Abgewehrt. Deutschland vs. Slowakei 24' Sven Scharf Goal! Deutschland Marc Michaelis Assist: Markus Eisenschmid. Super Angriff der Deutschen, vor allem von Eisenschmid. Er geht ums Tor und von hinter der Grundlinie netzt Michaelis ein. Deutschland vs. Slowakei 24' Stephan Spiegelberg Unterdessen verfolgt man in Nordamerika aufgeregt die Spiele um den Stanley Cup - und kann dabei auch keine Rücksicht auf die Auslegeware nehmen. Deutschland vs. Slowakei 23' Sven Scharf Jetzt steht Niederberger hier unter Dauerbeschuss. Glück für Deutschland, dass es noch 0:0 steht. Deutschland vs. Slowakei 23' Sven Scharf Scoring opportunity Slowakei David Buc Buc an den Pfosten! Deutschland vs. Slowakei 23' Sven Scharf Zwei gute Möglichkeiten für die Slowaken! Deutschland vs. Slowakei 21' Sven Scharf Es geht weiter. Deutschland vs. Slowakei Sven Scharf Die Teams sind wieder auf dem Eis. Gleich geht es weiter. Deutschland vs. Slowakei Stephan Spiegelberg Marko Dano (Slowakei) haut Moritz Seider sauber gegen die Bande. Reuters Deutschland vs. Slowakei Sven Scharf Nachdem die Slowakei die Partie in den ersten Minuten bestimmte, kam Deutschland mit zunehmender Dauer besser in die Partie. Durch Matthias Plachte hatte das DEB-Team dann auch die bisher größte Chance. Dennoch ist das Duell bisher bestenfalls (aus deutscher Sicht) ausgeglichen. Deutschland vs. Slowakei 20' Stephan Spiegelberg Nach dem nächsten Schwung Verbraucherinformationen geht es hier in Kosice auch schon weiter. Deutschland vs. Slowakei 20' Stephan Spiegelberg SPOILER-ALARM! Nur als Randnotiz auf das Eis geworfen: Russland führt nach dem ersten Drittel gegen Italien mit 4:0. Deutschland vs. Slowakei 20' Sven Scharf Ende 1. Drittel Und das erste Drittel ist vorbei. Mit 0:0 geht es in die Pause. Deutschland vs. Slowakei 19' Sven Scharf Eine Minute steht noch auf der Uhr. Deutschland vs. Slowakei 19' Sven Scharf Eisenschmid und Fehervary rutschen während eines Zweikampf beide aus und prallen im Knäuel gegen den Pfosten. Das Tor verschiebt sich um ein paar Zentimeter. Deutschland vs. Slowakei 18' Stephan Spiegelberg Und da haben wir sie wieder, die Powerbreak . Ein Fest für die Werbetreibenden! Deutschland vs. Slowakei 17' Sven Scharf Scoring opportunity Deutschland Matthias Plachta Jetzt die erste richtig gute Chance für das DEB-Team! Plachta steht frei im hohen Slot, bekommt aber nicht richtig Druck hinter den Puck. Deutschland vs. Slowakei 16' Stephan Spiegelberg Korbinian Holzer hochdynamisch - und ein bisschen unscharf. Reuters Deutschland vs. Slowakei 14' Sven Scharf Große Chance für die Slowakei! Lantosis Schuss wehrt Niederberger mit dem Schoner ab. Deutschland vs. Slowakei 14' Sven Scharf Deutschland ist wieder komplett. Deutschland vs. Slowakei 12' Stephan Spiegelberg 2 Minutes (Interference) Deutschland Benedikt Schopper Die Slowaken jetzt mit ihrem ersten Powerplay. Schopper in der Kühlbox. Deutschland vs. Slowakei 12' Sven Scharf Mo Müller muss das Trikot wechseln, er trägt jetzt die Nummer 53. Deutschland vs. Slowakei 11' Sven Scharf Müller und Dano beharken sich auch dann noch weiter, als der Schiedsrichter schon zwischen ihnen steht. Am Ende werden die Streithähne aber auseinander gebracht. Deutschland vs. Slowakei 11' Sven Scharf Es gibt die erste Schubserei zwischen Deutschen und Slowaken. Direkt danach geht's in die Powerbreak. Deutschland vs. Slowakei 10' Stephan Spiegelberg Die Hausherren mit Sekera, der von der Blauen Linie abzieht, den Schlussmann damit aber nicht ernsthaft prüft. Das Spiel ist ansonsten schnell und weitgehend ereignislos in dieser Phase. Deutschland vs. Slowakei 8' Stephan Spiegelberg Powerbreak! Für die Werbung wird das Spiel unterbrochen. 😟 Deutschland vs. Slowakei 7' Stephan Spiegelberg Sven hatte ja schon skizziert, dass die Gastgeber hier mit mehr Druck in dieses Spiel gestartet sind. Deutschland vs. Slowakei 6' Sven Scharf Die Slowakei ist wieder zu fünft. Deutschland konnte die Überzahl nicht ausnutzen. Deutschland vs. Slowakei 4' Sven Scharf Bisher hat das deutsche Team beim Powerplay noch nicht überzeugt. Vielleicht wird das heute anders. Deutschland vs. Slowakei 4' Stephan Spiegelberg Einige Fans haben in den Sozialen Medien vor dem Spiel beklagt, dass aufgrund von Problemen beim Ticketverkauf viele deutsche Fans heute nicht in der Halle sein können. Deutschland vs. Slowakei 4' Stephan Spiegelberg 2 Minutes (Tripping) Slowakei Marian Studenic Deutschland mit der ersten Überzahl. Studenic muss vom Eis. Deutschland vs. Slowakei 4' Sven Scharf Deutschland hatte den ersten Schussversuch, aber die Slowakei dominiert die Partie bisher klar. Deutschland vs. Slowakei 3' Sven Scharf Bisher sind die Deutschen nicht oft in Scheibenbesitz. Wenn sie den Puck mal haben, werden sie vom Publikum ausgepfiffen. Deutschland vs. Slowakei 2' Sven Scharf Erste Chance für Deutschland! Ehliz versucht es mal aus der Distanz. Aber der slowakische Keeper Marek Ciliak hält sicher. Deutschland vs. Slowakei 2' Sven Scharf Auch die Slowaken haben schon zweimal auf den Kasten von Niederberger geschossen. In den ersten Minuten spielt sich mehr in der deutschen Hälfte ab. Deutschland vs. Slowakei 1' Stephan Spiegelberg Nachgereicht: Mathias Niederberger beim Warm-up. DPA Deutschland vs. Slowakei 1' Sven Scharf Livecast started! Es geht los. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 6:14 PM Stephan Spiegelberg Es wird laut in der Halle, denn von Marek Ciliak geführt kommen jetzt die Slowaken zum Heimspiel auf das Eis. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 6:00 PM Stephan Spiegelberg Zur deutschen Aufstellung: Wie wir schon geschrieben hatten, musste Keeper Philipp Grubauer im letzten Spiel raus, somit kehrt Mathias Niederberger ins Gehäuse zurück. Ein Blick auf die Abwehr: Gegen Frankreich fehlte Benedikt Schopper im deutschen Team, heute rückt er wieder in die Verteidigung und spielt neben dem Kollegen Nowak. Ebenfalls in der Defensive sehen wir Jonas Müller. Nicht dabei ist Denis Reul. Die Sturmreihen bleiben zunächst unverändert. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 6:00 PM Sven Scharf In knapp 15 Minuten geht es los. Dann wird sich zeigen, was die bisherigen drei Siege der DEB-Auswahl wert waren. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 5:49 PM Sven Scharf Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 5:44 PM Sven Scharf Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 5:41 PM Sven Scharf Hier unser Bericht zum gestrigen 4:1 gegen Frankreich. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 5:40 PM Sven Scharf Nicht mithelfen kann heute Philipp Grubauer. Nicht mithelfen kann heute Philipp Grubauer. Der Keeper fällt nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung gegen Frankreich auch heute aus. Ihm droht sogar das WM-Aus. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 5:38 PM Sven Scharf Und trotz der drei bisherigen Siege ist Deutschland heute nicht der Favorit. Die Slowaken sind bisher sicher der stärkste Gegner bei dieser WM. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 5:37 PM Stephan Spiegelberg Von der Ankunft eines Busses an der Steel Arena in Kosice. Deutschland vs. Slowakei 5/15/19 5:37 PM Sven Scharf Herzlich willkommen im Liveticker zur Eishockey-WM 2019 in der Slowakei. Stephan Spiegelberg und ich führen Sie heute durch die Partie von Gastgeber Slowakei gegen die deutsche Auswahl. Das DEB-Team hat bisher alle drei Vorrundenspiele gewonnen und wäre bei einem Sieg gegen die Slowakei so gut wie sicher im Viertelfinale. Die Slowaken konnten erst eine Partie für sich entscheiden und brauchen heute dringend einen Sieg.