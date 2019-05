Die kanadische Eishockey-Nationalmannschaft hat eine zweite Niederlage bei der Weltmeisterschaft 2019 in der Slowakei abwenden können. Der Favorit in der Gruppe A, in der auch das deutsche Team spielt (hier finden Sie den Spielplan), hatte zum Auftakt gegen Finnland verloren und lag auch gegen die Gastgeber im dritten Gruppenspiel zweimal mit zwei Toren in Rückstand. Das mit NHL-Stars gespickte Team behielt aber die Ruhe und siegte 6:5 (2:2, 3:2, 1:1).

Die Slowaken, mit einem überraschenden Sieg gegen die USA und einer Niederlage gegen Finnland ins Turnier gestartet, machten zu Beginn der ersten beiden Drittel viel Druck und gingen durch Tore von Marus Sukel und Adam Liska sowie Ladislav Nagy und erneut Liska jeweils doppelt in Führung. Die Slowakei spielte phasenweise begeisterndes Eishockey und kam insgesamt zu 22 Torschüssen.

Anthony Mantha und Theodore Shea antworteten für Kanada im ersten, Jonathan Marchessault und Anthony Cirelli im zweiten Drittel. Als Troy Stecher Kanada noch vor der Drittelpause erstmals in Führung schoss, wähnte sich der 26-fache Weltmeister in der Erfolgsspur.

Doch die Slowaken wurden von den 7420 Zuschauern in der Steel Aréna in Kosice weiter lautstark unterstützt und Matus Sukel erzielte 8:25 Minuten vor der Schlusssirene den 5:5-Ausgleich. In der Schlussphase saß der Slowake Erik Cernak auf der Strafbank und Mark Stone nutzte den Platz eine Sekunde vor Schluss mit einem platzierten Schuss ins Tor. In der Tabelle liegt Kanada mit sechs Punkten nun auf Platz drei hinter Deutschland, die enttäuschten Slowaken belegen die fünften Rang.

Die deutsche Mannschaft, die am Dienstag auf Frankreich trifft (20.15 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sport1), wird dieses Spiel genau beobachtet haben. In einer Gruppe mit Kanada, USA und Finnland galt ein Sieg im Spiel gegen die Slowakei als entscheidend, um den vierten Tabellenplatz, der für die Qualifikation zum Viertelfinale nötig ist, sichern zu können. Doch nach dieser Leistung der Slowaken wird es für die DEB-Auswahl schwer.

Die weiteren Ergebnisse des Tages:

USA - Finnland 4:2 n.V.

Russland - Tschechien 3:0

Norwegen - Schweden 1:9