Eishockey-WM Der Schweiz fehlten nur vier Zehntelsekunden zur Sensation

Titelmitfavorit Kanada hat bei der Eishockey-WM in einem dramatischen Spiel das Halbfinale erreicht. Die Kanadier waren in Kosice gegen die Schweiz zwar überlegen (42:24 Schüsse), lagen aber bis in die letzte Sekunde der regulären Spielzeit 1:2 zurück. Dann traf Damon Severson zum 2:2-Ausgleich. Die Unparteiischen überprüften das Tor auf den Videobildschirmen, ehe feststand: Der Puck hatte bei einer Restspielzeit von vier Zehntelsekunden die Torlinie von Leonardo Genoni überquert.

In der Verlängerung schoss Mark Stone von den Vegas Golden Knights Kanada mit seinem zweiten Tor ins Halbfinale. Die Treffer für die Schweiz hatten Sven Andrighetto und Nico Hischier erzielt.

Im zweiten Viertelfinale besiegte Russland die USA in Bratislava 4:3. Die Russen, die ihre Vorrundenspiele alle gewonnen hatten, taten sich gegen das US-Team überraschend schwer. Zwar sorgten die NHL-Profis Nikita Gusev und Mikhail Sergachev für eine frühe 2:0-Führung für das Team von Trainer Ilya Vorobiev, im Schlussdrittel trafen Kirill Kaprizov und Mikhail Grigorenko für Russland. Aber die Amerikaner konnten durch Brady Skjei, Noah Hanifin und Alexander DeBrincat jeweils verkürzen, sodass der Turnierfavorit und Rekordweltmeister bis zur Schlusssirene zittern musste. Der amerikanische Goalie Cory Schneider parierte 39 Schüsse.

Russland und Kanada können erst im Finale aufeinandertreffen. Gegen wen die beiden in den Halbfinalspielen am Samstag antreten müssen, entscheidet sich erst am Abend. Dann spielt Finnland gegen Schweden und Deutschland in Bratislava gegen die Tschechische Republik (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV: Sport1).