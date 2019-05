Deutschland vs. Tschechien 20:00 Florian Pütz Livecast started! Los geht's in der Ondrej Nepela Arena! Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 6:14 PM Florian Pütz So, wir können dann gleich loslegen. Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 6:10 PM Florian Pütz Die deutschen Verteidiger kriegen es heute mit einer starken tschechischen Offensive zu tun. 39 Tore schoss der Weltranglisten-Sechste in der Vorrunde, nur Schweden (41) war bei dieser WM besser. Besonders gefährlich sind Jakub Voracek mit 15 und Michael Frolik mit 14 Scorerpunkten. Beide gehören zu den Top-5 der WM-Scorer. Das mit NHL-Stars gespickte Team ist gegen die DEB-Auswahl der Favorit - auch wenn Dominik Kahun das vielleicht etwas anders sieht. Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 6:06 PM Florian Pütz Grubauers NHL-Team Colorado Avalanche schaut ihm heute genau zu. Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 6:05 PM Florian Pütz Na, alle erkannt? Ansonsten gibt's hier den Kader der DEB-Auswahl mit allen Namen. NHL-Goalie Philipp Grubauer kehrt ins deutsche Tor zurück, auch Verteidiger Moritz Seider steht wieder im Kader. Beide hatten zuletzt angeschlagen pausiert. Wie gehabt laufen die beiden Center Leon Draisaitl und Dominik Kahun nicht in einer Reihe auf. Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 6:00 PM Florian Pütz Die Mannschaften machen sich warm, in 15 Minuten geht's los. Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 5:56 PM Florian Pütz Aber wieder zurück zu Dominik Kahuns Freude über Gegner Tschechien: Ist Deutschland Top, Tschechien Flop? Mitnichten. Zwar hat Kahun durchaus Recht, dass die Tschechen auf dem Papier verglichen mit Schweden und Russland das schwächere Team sind. Die Gruppenphase zeichnete aber ein anderes Bild: Hier besiegte Tschechien die Schweden und verlor nur gegen Russland. Am Ende stand Platz zwei in der Gruppe B fest. Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 5:50 PM Florian Pütz Kurzer Blick auf die ersten Viertelfinalspiele: Haben Sie schon von der verpassten Sensation der Schweizer gehört? Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 5:45 PM Florian Pütz Mit fünf Siegen in sieben Spielen hat das deutsche Team seine historisch beste WM-Vorrunde gespielt. Leon Draisaitl ist zwar der große Star und beste Scorer der Mannschaft. Der Erfolg der DEB-Auswahl ist aber nicht nur sein Verdienst, analysiert Günter Klein . Deutschland vs. Tschechien 5/23/19 5:31 PM Florian Pütz "Die Tschechen haben wir uns alle am meisten gewünscht." Deutschlands Stürmer Dominik Kahun blickte optimistisch auf den heutigen WM-Viertelfinalgegner Tschechien. Ob Kahun sich womöglich zu früh gefreut hat, finden wir ab 20.15 Uhr gemeinsam heraus. Und damit herzlich willkommen zum Liveticker! David W. Cerny / Reuters Show more Tickaroo Liveblog Software